Fastweb continua a dominare a marzo: 3 offerte fino a 300 GB al mese in 5G

Fastweb amplia ancora una volta la sua proposta per il mobile con tre nuove offerte pensate per chi vuole tanti giga, tariffe chiare e servizi aggiuntivi. I nuovi piani si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, ognuno con caratteristiche ben definite e adatte a diverse esigenze. Il gestore virtuale, non a caso, ha ancora le chiavi del mondo della telefonia visto che domina in termini di qualità e quantità dei contenuti.

Tre soluzioni per restare sempre connessi: Fastweb è un super provider

La più accessibile è Fastweb Mobile, con tutto ciò che occorre mediamente a tutti gli utenti:

150 GB in 4G ,

Minuti illimitati ,

100 SMS al mese,

Al costo di 8,95€ al mese.

Un gradino sopra troviamo Mobile Full, che include tutto al suo interno tra minuti, SMS e giga:

200 GB con 5G incluso ,

Chiamate senza limiti e 100 SMS,

Prezzo di 10,95€ al mese.

Per chi vuole il massimo, c’è Mobile Maxi con:

300 GB al mese ,

Fastweb Protect attivo,

Assistenza Pet di Quixa ,

Il tutto a 12,95€ al mese.

Attivazione facile e senza costi nascosti

Tutte le offerte Fastweb possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita. È possibile scegliere tra eSIM gratuita o SIM fisica con spedizione inclusa, in base alle proprie preferenze.

L’attivazione può avvenire in pochi minuti tramite SPID o carta d’identità elettronica. Per chi preferisce, è disponibile anche la classica identificazione via video. L’unico costo iniziale è quello di attivazione: 10€ una tantum.

Fastweb mantiene il suo approccio trasparente: nessun vincolo, niente costi nascosti e una rete che si conferma tra le più veloci d’Italia, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni.

Con queste nuove proposte, l’operatore punta a soddisfare un’ampia gamma di utenti, da chi cerca una soluzione economica a chi vuole tanta connettività e servizi extra inclusi, sempre con la garanzia di una gestione semplice e tariffe senza sorprese.