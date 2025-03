Fastweb ha 3 offerte: sono meglio di Iliad ed arrivano a 300 GB in 5G

Finalmente Fastweb sta riuscendo a raccogliere i frutti di un grande lavoro, tutto seminato in passato e tra lo scetticismo generale. Il gestore è stato in grado di mettere su un vero impero fatto di qualità e quantità, senza tralasciare la convenienza dei prezzi proposti per ogni offerta mobile. Sono queste le peculiarità di un provider virtuale che ad oggi si afferma tra i migliori e lo riconoscono anche gli utenti stessi.

Fastweb ha lanciato tre nuove offerte mobile pensate per chi cerca tariffe trasparenti e senza vincoli. Le opzioni disponibili sono Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, ognuna con un pacchetto dati generoso e alcuni vantaggi extra.

Fastweb propone tre offerte top: ecco cosa si cela al loro interno ogni mese

La prima, Fastweb Mobile, ha un costo di 8,95€ al mese e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB. Una soluzione adatta a chi desidera un ampio bundle dati a un prezzo competitivo.

Per chi ha bisogno di ancora più giga, c’è Mobile Full, al costo di 10,95€ al mese. Oltre ai 200 GB, l’offerta garantisce il supporto al 5G senza costi aggiuntivi, minuti illimitati e 100 SMS.

Infine, per chi cerca il massimo, Mobile Maxi offre 300 GB, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 12,95€ al mese. Questo pacchetto include anche Fastweb Protect, un servizio di sicurezza per la navigazione, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi ha animali domestici.

Fastweb offre attivazione gratuita e rapida con eSIM e SPID

Tutte le offerte possono essere attivate comodamente online, con la possibilità di richiedere una chiamata gratuita per ricevere assistenza. È disponibile anche il formato eSIM senza costi aggiuntivi, mentre per chi preferisce la SIM fisica, la spedizione è gratuita. L’attivazione può avvenire in pochi minuti tramite SPID o carta d’identità elettronica, oppure con il classico riconoscimento video.

Fastweb conferma la sua strategia di tariffe chiare e prive di costi nascosti: il costo di attivazione è di 10€ una tantum e non sono previsti vincoli contrattuali. Inoltre, l’operatore continua a distinguersi per la qualità della sua rete mobile, che si conferma tra le più performanti in Italia.