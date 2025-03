CoopVoce: solo 7,90€ per la EVO 200 che è la miglior offerta del momento

CoopVoce continua a espandere la sua gamma di offerte mobili con una nuova proposta pensata per chi vuole tanti Giga a un prezzo competitivo. La nuova promo si chiama EVO 200 e include minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB in 4G, il tutto a 7,90€ al mese. Il prezzo è bloccato per sempre, senza aumenti o vincoli nascosti. Ovviamente sono questi tutti i vantaggi che il gestore propone, un classico di CoopVoce che continua dunque a mettere in palio grandi soluzioni con prezzi bassissimi.

Un’offerta che punta in alto: CoopVoce domina ancora

EVO 200 è la risposta di CoopVoce alla crescente competizione tra gli operatori virtuali e tradizionali nel mercato delle offerte con tanti Giga e costi contenuti. Con questa tariffa, il gestore punta a rubare utenti agli altri operatori, offrendo un pacchetto completo e conveniente.

Tra i vantaggi principali per chi sceglie questa super offerta:

200 GB in 4G ogni mese, senza riduzioni di velocità;

ogni mese, senza riduzioni di velocità; Minuti senza limiti per chiamare qualsiasi operatore;

per chiamare qualsiasi operatore; 1000 SMS inclusi per chi ancora li utilizza;

per chi ancora li utilizza; Prezzo fisso di 7,90€ al mese, senza rimodulazioni future.

Attivazione gratuita fino al 2 aprile 2025

Chi sceglie EVO 200 entro il 2 aprile 2025 potrà attivarla senza alcun costo aggiuntivo. Dopo questa data, potrebbero essere applicate nuove condizioni, quindi chi è interessato potrebbe voler approfittare della promo il prima possibile.

Un’opzione valida per chi cerca tanti Giga a basso costo

Grazie a un prezzo fisso e un pacchetto dati generoso, EVO 200 si posiziona tra le offerte più interessanti del momento per chi ha bisogno di una connessione stabile e senza sorprese. Con CoopVoce, gli utenti possono contare su un servizio trasparente e senza costi nascosti, un aspetto sempre più apprezzato in un mercato in continua evoluzione. Portare a casa una soluzione di questo tipo è fondamentale per chi vuole risparmiare senza dover avere nessun tipo di compromesso. Basta solo andare sul sito ufficiale e sceglierla.