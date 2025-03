Pixel nanometrici: la rivoluzione LED per AR, VR e smartphone

La corsa alla creazione di schermi sempre più definiti ha appena fatto un salto da gigante (o meglio, da nanometro!). Un team di ricercatori cinesi e britannici ha sviluppato pixel grandi quanto un virus, un risultato che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vediamo il mondo sugli schermi. La chiave di tutto? La perovskite, un materiale già noto per il suo potenziale nelle celle solari, che ora potrebbe diventare la base per display ultra-compatti e iper-definiti.

Pixel sempre più piccoli, immagini sempre più nitide

Da anni, l’obiettivo nel settore dei display è ridurre la dimensione dei pixel per ottenere immagini più dettagliate. Ma c’è un limite: i micro-LED attuali sono difficili e costosi da miniaturizzare ulteriormente. Ecco perché i ricercatori hanno provato con la perovskite, creando LED minuscoli che emettono luce in modo efficiente e senza aumentare i costi di produzione.

Il risultato è sorprendente: un LED di soli 90 nanometri di larghezza, con una densità di ben 127.000 pixel per pollice. Per fare un confronto, gli schermi più avanzati oggi arrivano a circa 1.000 ppi. Parliamo di una risoluzione così elevata che l’occhio umano potrebbe persino faticare a percepire la differenza!

Potresti pensare: ok, bello, ma nella pratica a cosa serve? La risposta sta nei dispositivi di realtà aumentata e virtuale. Se hai mai usato un visore VR, avrai notato il cosiddetto “effetto griglia”, cioè la leggera separazione visibile tra i pixel. Con questa tecnologia, quei fastidiosi bordi potrebbero scomparire, rendendo l’esperienza visiva iper-realistica.

Inoltre, schermi con pixel più piccoli e più efficienti potrebbero consumare meno energia, aumentando la durata della batteria di smartphone e dispositivi indossabili.

Ancora qualche ostacolo da superare

Ovviamente, non tutto è già pronto per il mercato. Per ora, i nuovi LED a perovskite sono monocromatici, quindi servirà del tempo per sviluppare versioni a colori. Inoltre, non si sa ancora quanto dureranno nel tempo e come verranno integrati nei dispositivi reali.

Ma una cosa è certa: se questa tecnologia riuscirà a superare gli ultimi ostacoli, il futuro degli schermi sarà più nitido che mai. E chissà, magari tra qualche anno guarderemo il nostro smartphone e ci sembrerà di guardare il mondo con i nostri stessi occhi.