OnePlus 13T, l’azienda conferma lo sviluppo

Le indiscrezioni riguardanti il presunto OnePlus 13T si susseguono ormai da settimane. L’azienda cinese sta lavorando da tempo sullo sviluppo di questo flagship compatto per ampliare la propria gamma prodotti e offrire dispositivi in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.

I vari leaker hanno sempre indicato come OnePlus fosse al lavoro sullo sviluppo ma l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tuttavia, in queste ore, la situazione è cambiata con le recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente del brand.

In una recente intervista, il Presidente di OnePlus ha ammesso che un flagship compatto è in arrivo. La dichiarazione rimane sempre molto vaga e non sono state fornite ulteriori informazioni, ma le voci riguardanti questo device ora trovano un riscontro diretto.

Il Presidente di OnePlus ha ammesso che l’azienda sta lavorando ad un flagship compatto il cui nome potrebbe essere OnePlus 13T

Stando a quanto emerso fino ad ora sul possibile OnePlus 13T, il device si candida a diventare uno dei dispositivi più interessanti sul mercato. Infatti, le prestazioni previste saranno del tutto sovrapponibili a quelle di OnePlus 13. All’interno del device sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che garantirà performance da vero top di gamma.

Una delle potenziali problematiche relative a tanta potenza a disposizione, unita alle dimensioni più contenute rispetto al modello base, riguarda la gestione del calore. Gli analisti temevano che la miniaturizzazione delle componenti avrebbe compromesso lo scambio termico ma l’azienda non teme questa problematica.

OnePlus ha trovato una soluzione brillante utilizzando nuovi materiali per l’area dedicata alla dissipazione del calore. Inoltre, l’ingegnerizzazione interna è pensata per massimizzare lo scambio termico nonostante lo spazio interno sia limitato.

Questa scelta consentirà al dispositivo di utilizzare una batteria con una capacità di 6.200mAh e supporto alla ricarica rapida a 80W. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.