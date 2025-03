Offerta Iliad: 250 GB, 5G e minuti illimitati a soli 11,99 euro!

Iliad torna a far parlare di sé con una nuova offerta che sembra fatta apposta per chi vuole tanti giga senza troppe preoccupazioni. Con 250 GB di traffico dati in 4G e 5G, minuti e SMS illimitati e un prezzo fisso di 11,99 euro al mese, l’operatore francese continua sulla strada della semplicità e della trasparenza, senza sorprese in bolletta o clausole poco chiare.

Iliad lancia un pacchetto super generoso!

L’idea è chiara: mettere a disposizione un pacchetto abbondante di dati per chi usa lo smartphone senza troppi pensieri. La copertura 5G è inclusa, a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area servita. E se i 250 GB non bastassero? Nessun blocco improvviso, ma la possibilità di continuare a navigare pagando 0,90 euro ogni 100 MB. Un’opzione che potrebbe non essere economicissima, quindi meglio tenere d’occhio il consumo se si è vicini al limite.

A completare l’offerta ci sono minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani e un pacchetto di 16 GB dedicati al roaming in Europa, così da poter navigare anche quando si è in viaggio. Per chi ha contatti frequenti all’estero, poi, ci sono chiamate senza limiti verso oltre 60 Paesi, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per chi ha parenti o amici lontani.

L’offerta include anche una serie di servizi che spesso vengono proposti come extra a pagamento da altri operatori. L’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi è incluso, così come la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi e la tecnologia VoLTE, che garantisce chiamate più nitide. Il passaggio a Iliad è semplice e si può mantenere il proprio numero di telefono senza spese nascoste, a parte il costo una tantum di 9,99 euro per la SIM.

Iliad ha costruito il proprio successo su offerte chiare e senza rimodulazioni, e anche questa volta sembra voler confermare la sua filosofia. Con un pacchetto così generoso a un prezzo fisso e senza vincoli, l’operatore si propone ancora una volta come una delle scelte più convenienti per chi cerca tanti giga senza compromessi.