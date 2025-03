Pun Maps: l’app che rende facile trovare colonnine in Italia

Hai un’auto elettrica e sei sempre alla ricerca di una colonnina di ricarica? Bene, sappi che ora c’è un’app tutta italiana che potrebbe tornarti utile: Pun Maps. Non è il nome più accattivante del mondo, ma l’idea alla base è chiara: un’app che ti aiuta a trovare il punto di ricarica più vicino, con tanto di informazioni su connettori disponibili, potenza erogata e stato di occupazione. Insomma, una sorta di Google Maps dedicato ai veicoli elettrici.

Come funziona?

Pun Maps sfrutta i dati della Piattaforma Unica Nazionale (da qui l’acronimo PUN) per fornirti un elenco aggiornato delle colonnine sparse sul territorio italiano. In pratica, apri l’app, vedi quali punti di ricarica sono nelle vicinanze e puoi perfino filtrare i risultati in base a tipo di connettore e potenza. Ti serve una colonnina da 50 kW perché sei di fretta? Oppure ti va bene una più lenta perché hai tempo? Con un raggio di ricerca fino a 40 km, puoi personalizzare la tua ricerca in base alle tue esigenze.

Una volta trovata la colonnina che fa per te, Pun Maps ti permette di avviare la navigazione con Google Maps o altre app, così da raggiungerla senza perdere tempo.

Fin qui tutto bene, ma se sei abituato a usare altre app di ricarica più avanzate, potresti notare qualche mancanza. Pun Maps, al momento, non permette di gestire la ricarica direttamente dall’app: niente avvio della sessione, niente pagamento e, cosa forse più fastidiosa, niente informazioni sui prezzi. E non è tutto: mancano anche le recensioni degli utenti, che in app più evolute come PlugShare o NextCharge sono fondamentali per capire se una colonnina funziona davvero o se è fuori uso da mesi.

Quindi, vale la pena scaricarla?

Dipende. Se vuoi un’app semplice e istituzionale, che ti mostri le colonnine senza troppi fronzoli, allora sì. Se invece cerchi un’app più completa, che ti permetta di gestire tutto il processo di ricarica e magari anche confrontare i prezzi tra diversi gestori, allora probabilmente continuerai a usare soluzioni più avanzate.

In ogni caso, Pun Maps è solo all’inizio, e il Ministero dell’Ambiente ha già annunciato che arriveranno nuove funzionalità. Vedremo se in futuro riuscirà a diventare davvero l’app di riferimento per la mobilità elettrica in Italia!