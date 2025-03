Attenzione alla nuova truffa telefonica del curriculum: sottrae soldi e dati personali

truffa telefonica

Si presenta come una richiesta di colloquio di lavoro, ma in realtà è una truffa telefonica ben studiata che ha già colpito numerose persone in Italia. Secondo quanto segnalato dalla Federprivacy, questa frode sfrutta la fiducia di chi è in cerca di occupazione, proponendo un finto processo di selezione per poi estorcere denaro e informazioni sensibili.

Un messaggio apparentemente innocuo nasconde un attacco ben orchestrato

Tutto inizia con una chiamata o un messaggio: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Sei stato selezionato per un colloquio”. Un messaggio che può sembrare l’inizio di un’opportunità concreta, ma che si rivela l’esca di un meccanismo truffaldino ben congegnato.

Una volta ottenuta la fiducia del candidato, i truffatori procedono chiedendo l’invio di dati personali — come codice fiscale, numero di documento, residenza e coordinate bancarie — con la scusa di dover avviare una procedura di registrazione o pre-assunzione. In alcuni casi, viene anche richiesto un piccolo pagamento iniziale (spesso sotto i 100 euro) per motivi apparentemente plausibili: costi di formazione, assicurazione obbligatoria o apertura di un file aziendale.

Talvolta, le vittime vengono indirizzate verso siti web falsi, creati ad arte per sembrare quelli di aziende reali o agenzie interinali, in modo da rafforzare la credibilità della proposta. Una volta raccolti i dati e/o incassato il pagamento, i truffatori scompaiono, lasciando la persona non solo senza lavoro, ma anche esposta al rischio di furti d’identità e prelievi non autorizzati.

I bersagli principali sono i giovani in cerca del primo impiego, ma anche professionisti che hanno recentemente aggiornato il proprio profilo su portali di recruiting o caricato il CV su piattaforme pubbliche. I malintenzionati utilizzano strumenti automatici per raccogliere i contatti pubblici o inviati alle aziende, selezionando le vittime potenzialmente più vulnerabili.

Le conseguenze possono essere gravi:

Furto d’identità: i dati personali raccolti possono essere utilizzati per aprire conti correnti o contratti a nome della vittima.

Frodi bancarie: i dati delle carte o IBAN forniti possono portare a prelievi o addebiti non autorizzati.

Perdita di denaro: anche piccole somme sottratte vengono replicate su larga scala, colpendo molte persone contemporaneamente.

Danni reputazionali: in alcuni casi i dati rubati vengono utilizzati anche per creare falsi profili online o inoltrare richieste fraudolente a nome della vittima.

Come difendersi

Federprivacy consiglia di prestare la massima attenzione a qualsiasi comunicazione che richieda l’invio di dati personali o pagamenti, soprattutto se non è accompagnata da un processo di selezione chiaro e verificabile. Alcuni suggerimenti utili:

Verificare sempre l’identità dell’interlocutore, cercando online il nome dell’azienda e il numero di telefono.

Diffidare da richieste di pagamento: nessuna azienda seria chiede soldi per iniziare un processo di selezione.

Mai inviare copia dei documenti senza una reale motivazione e senza sapere esattamente chi li riceverà.

Segnalare subito l’accaduto alle autorità competenti o ai canali ufficiali di difesa del consumatore.

In un momento storico in cui il lavoro è una priorità per moltissimi italiani, è fondamentale non abbassare la guardia. I truffatori sfruttano proprio la speranza e l’urgenza di chi cerca un impiego per mettere in atto le loro frodi. L’informazione e l’attenzione restano le armi migliori per evitare di cadere in trappola.