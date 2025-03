Addio all’Assistente Google su Waze: cosa cambia per gli utenti iPhone

Gli utenti iPhone dovranno presto rinunciare all’Assistente Google all’interno di Waze. Il motivo? Perché l’app di navigazione ha ufficialmente disattivato la funzione, motivando la scelta con le continue difficoltà tecniche riscontrate negli ultimi dodici mesi.

Il sistema vocale, che consentiva di impartire comandi senza dover toccare lo schermo, non ha mai funzionato in modo affidabile su iOS. Ecco perché il team di sviluppo ha deciso di prendere una decisione drastica, rimuovendolo del tutto.

Gemini: il futuro della navigazione vocale su Waze?

Waze ha espresso rammarico per i disagi subiti dagli utenti, riconoscendo che la funzione non ha mai operato in modo ottimale. L’addio all’Assistente Google però, non segna la fine dell’interazione vocale per chi usa l’app su iPhone. I responsabili della piattaforma hanno infatti annunciato che stanno lavorando a un nuovo sistema di assistenza vocale più performante. Anche se non vi sono conferme ufficiali, molti indizi suggeriscono che il sostituto sarà Gemini. Ovvero la più recente IA sviluppata da Google e destinata a rimpiazzare il vecchio assistente su vari dispositivi.

Mentre su iPhone l’Assistente Google scompare, su Android resta ancora disponibile. La domanda che in molti si pongono, però, è per quanto tempo. All’inizio di marzo, Google ha annunciato una dismissione del suo assistente vocale, che non sarà più scaricabile sulla maggior parte dei dispositivi entro la fine dell’anno. Ciò rafforza quindi l’ipotesi che anche Waze si stia preparando a un’integrazione completa con Gemini.

Alcuni test già avviati sembrano confermare questa direzione. Waze ha introdotto una modalità di segnalazione basata sulla conversazione. La quale consente di notificare incidenti o pericoli stradali in modo più naturale e intuitivo. Se queste sperimentazioni dovessero dare risultati positivi, Gemini potrebbe diventare il nuovo cuore dell’interazione vocale dell’app, offrendo agli utenti iPhone un’esperienza più fluida e affidabile. Il passaggio non sarà immediato, ma l’obiettivo è chiaro. Ossia rendere la navigazione ancora più smart e interattiva.