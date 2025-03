Nasce AUDI: design e tecnologia su misura per il mercato cinese

Audi ha deciso di cambiare le carte in tavola per conquistare il mercato cinese, e lo sta facendo con uno stile tutto nuovo. Addio ai quattro anelli, benvenuto al marchio AUDI (sì, tutto maiuscolo), pensato esclusivamente per la Cina e sviluppato in collaborazione con SAIC. Un’operazione che non è solo di facciata: il primo modello ufficiale sarà svelato tra poche settimane, in occasione del Salone di Shanghai.

Un nuovo marchio per un mercato complesso

La Cina è un terreno difficile, anche per colossi come Audi. Per questo, l’azienda ha deciso di differenziare le sue auto “classiche” da quelle che realizzerà sotto il nuovo brand AUDI, con modelli esclusivi per il mercato locale e un’identità visiva tutta nuova. Il debutto avverrà con la versione di produzione del concept AUDI E, una sportback elettrica che avevamo già visto lo scorso anno.

La prima AUDI sarà 100% elettrica, come richiede il mercato cinese. In futuro arriveranno altri due modelli, un SUV e una Sportback, tutti sviluppati sulla nuova piattaforma realizzata con SAIC. Il design segue un linguaggio completamente rinnovato, con linee moderne e un’impronta futuristica.

Dentro l’abitacolo ci sarà tanta tecnologia, a partire da un display widescreen 4K che copre l’intera plancia, senza dimenticare la nuova piattaforma software AUDI OS, studiata per offrire esperienze digitali avanzate. L’obiettivo è chiaro: creare auto elettriche che non siano solo mezzi di trasporto, ma veri e propri hub tecnologici su quattro ruote.

Prestazioni e ricarica ultra veloce

Se il modello di serie riprenderà le caratteristiche del concept, potremmo aspettarci due motori elettrici, trazione integrale e una potenza di 570 kW (circa 775 CV) con 800 Nm di coppia. Risultato? 0-100 km/h in 3,6 secondi. A tutto questo si aggiunge una batteria da 100 kWh che, secondo il ciclo cinese CLTC, garantirebbe fino a 700 km di autonomia.

La vera chicca è l’architettura a 800V, che permetterà ricariche ultra rapide, riducendo drasticamente i tempi di sosta alle colonnine. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza in un mercato sempre più attento all’efficienza.

Grazie alla partnership con SAIC, Audi è riuscita a ridurre i tempi di sviluppo del 30%, una mossa strategica per restare competitiva. Il settore delle auto elettriche in Cina si evolve rapidamente e l’unico modo per restare al passo è lanciare nuovi modelli con ritmi serrati.

L’attesa è quasi finita: tra poche settimane scopriremo il primo modello di AUDI e vedremo se questa rivoluzione porterà davvero i risultati sperati.