CoopVoce vs Iliad, offerte marzo 2025: ecco fino a 250 GB in 5G, i prezzi sono assurdi

CoopVoce e Iliad si sfidano nel mercato delle offerte mobili con promozioni ricche di giga, minuti e SMS senza limiti, puntando sulla trasparenza e su prezzi bloccati nel tempo. Vediamo nel dettaglio le loro proposte.

CoopVoce EVO 200, la super offerta che tutti desiderano

CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM, ha lanciato EVO 200, una promozione che vuole competere con le migliori offerte disponibili oggi:

200 GB in 4G ogni mese;

ogni mese; Minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti;

verso tutti; Prezzo fisso di 7,90€ al mese per sempre ;

; Attivazione gratuita per chi sceglie l’offerta entro il 2 aprile 2025.

Il punto di forza di EVO 200 è la certezza di un prezzo bloccato, senza costi nascosti o aumenti nel tempo, un aspetto molto apprezzato dagli utenti.

Le offerte Iliad da prendere al volo questo mese sono qui

Iliad risponde con tre opzioni dedicate a chi vuole ancora più giga e la possibilità di navigare in 5G:

Giga 250 : 250 GB in 5G , minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese ;

: 250 GB in , minuti e SMS illimitati a ; Giga 200 : 200 GB in 5G , minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese ;

: 200 GB in , minuti e SMS illimitati a ; Giga 150: riservata ai già clienti Iliad che vogliono cambiare piano, con più contenuti rispetto all’offerta attuale.

Mentre l’ultima è espressamente per i già clienti, le altre due sono per tutti, quindi sia nuovi utenti che vecchi utenti che hanno già un’offerta. Non bisogna dimenticare che nel caso in cui si fosse già clienti Iliad, per scegliere una di queste offerte, bisognerà rinunciare ad un’offerta con un prezzo più basso.

Qual è la scelta giusta tra tutte queste soluzioni mobili

CoopVoce EVO 200 si distingue per un prezzo più contenuto e per la stabilità della tariffa, senza vincoli particolari per l’attivazione. Iliad, invece, offre più giga e il 5G, ma con costi leggermente superiori.

Chi cerca una soluzione economica e stabile può trovare in CoopVoce EVO 200 una scelta solida, mentre chi vuole navigare in 5G con più dati disponibili può puntare su Iliad Giga 200 o 250. La decisione finale dipende dalle proprie esigenze di connettività e budget.