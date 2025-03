iPhone pieghevole: il display interno sarà come quello di un iPad

Si torna a parlare con insistenza dell’iPhone pieghevole, uno dei progetti più misteriosi e attesi di casa Apple. Dopo anni di brevetti, speculazioni e tentativi di imitazione da parte dei competitor, sembra che qualcosa di concreto stia davvero prendendo forma. Secondo Digital Chat Station, fonte cinese generalmente ben informata, l’azienda avrebbe scelto di puntare su un formato 4:3 per il display interno, una decisione che richiama direttamente quello adottato da sempre per gli iPad.

Un formato pensato per la produttività

Il formato 4:3, ormai familiare agli utenti dei tablet Apple, è noto per offrire un’area di lavoro più equilibrata, ideale per leggere, scrivere o utilizzare app in modalità split screen. Non è un caso che la concorrenza Android abbia invece spesso optato per formati più allungati come 16:9 o 16:10, maggiormente adatti alla fruizione di video. Apple avrebbe quindi deciso di restare coerente con la propria linea di design e usabilità, offrendo un’esperienza simile a quella degli iPad anche su un dispositivo pieghevole.

I primi dettagli sul display

Il nuovo iPhone pieghevole dovrebbe aprirsi a libro, seguendo l’approccio visto nei Galaxy Z Fold di Samsung. Secondo quanto riportato, il display esterno dovrebbe avere una diagonale di 5,5 pollici, mentre quello interno — una volta aperto — arriverebbe a 7,8 pollici. Nessuna conferma ufficiale per ora sul formato del display esterno, ma è probabile che Apple voglia avvicinarsi alle proporzioni già presenti nei modelli standard, come il 19,5:9 degli iPhone 15.

Design in titanio e cerniera in metallo liquido

Apple starebbe lavorando anche su un design particolarmente raffinato. Lo chassis potrebbe essere realizzato in titanio, materiale già sperimentato con successo su iPhone 15 Pro, e si parla anche di una cerniera in metallo liquido, pensata per resistere a urti, pieghe e graffi meglio di qualunque altra soluzione adottata finora. L’obiettivo? Una piega invisibile sul display, qualcosa che i concorrenti stanno ancora cercando di perfezionare.

Secondo alcune voci, l’arrivo di un ipotetico iPhone 17 Air potrebbe rappresentare un passo intermedio, utile per testare nuove soluzioni costruttive in vista del debutto del pieghevole.