Qualcomm, emergono i primi dettagli sulla prossima generazione di SoC

Qualcomm è particolarmente attiva in questo periodo tanto che un nuovo chipset è in fase di lancio. Il SoC Snapdragon 8s Gen 4 rappresenterà una valida alternativa allo Snapdragon 8 Elite da equipaggiare sui device top di gamma ma dal prezzo contenuto.

Tuttavia, stanno emergendo voci sempre più insistenti che indicano come il chipmaker americano sta già lavorando allo sviluppo della prossima generazione di System-on-Chip. A rivelarlo è il noto leaker Digital Chat Station (DCS) riferendosi a fonti vicine all’azienda.

Entrando maggiormente nello specifico, lo Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe essere realizzato utilizzando il processo produttivo a 3nm di terza generazione di TSMC. Tale sistema è noto nel settore con il nome di N3P e l’utilizzo di tecnologie avanzate garantisce prestazioni elevate e consumi energetici ridotti.

Qualcomm ha già iniziato a sviluppare la prossima generazione di SoC che sarà caratterizzata da prestazioni ulteriormente evolute

Tale processo produttivo sarà utilizzato non solo per il chipset dedicato ai flagship assoluti, ma anche per altre soluzioni Qualcomm. In particolare, il riferimento sembra essere diretto al successore dello Snapdragon 8s Gen 4.

Il cambiamento, in questo caso, sarebbe notevole tra una generazione e l’altra con notevoli ripercussioni positive sotto vari aspetti. Bisogna considerare che il modello il cui debutto è previsto nelle prossime settimane è basato su una architettura composta da core standard di ARM.

Se le voci saranno confermate, la prossima generazione utilizzerà una architettura condivisa tra lo Snapdragon 8 Elite 2 e lo Snapdragon 8s Gen 5. In questo caso, Qualcomm utilizzerà i core Oryon sviluppati internamente e in grado di garantire prestazioni migliori.

I vantaggi si avranno in termini di prestazione pura, oltre che utilizzo di tecnologie evolute per la gestione energetica. Non mancheranno miglioramenti legati alla GPU offrendo prestazioni visive sempre più interessanti per la multimedialità e il gaming mobile. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.