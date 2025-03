Ford: un nuovo cambio manuale per le auto elettriche

Ford ha da poco presentato un brevetto sorprendente. Non si tratta solo di un motore elettrico, ma di un cambio manuale per un’auto che non ha bisogno di marce. La sfida sta nell’evocare l’esperienza di guida dei veicoli endotermici, proprio come nelle auto sportive. Si potrebbe pensare che la tecnologia elettrica sia incompatibile con un cambio manuale, ma Ford sembra voler dimostrare il contrario. Qualcosa di più di una semplice rivoluzione; è il tentativo di preservare una parte fondamentale dell’esperienza di guida.

Il funzionamento del nuovo cambio Ford

Questa grande innovazione Ford risiede nel brevetto “Shifter Assembly For Electric Vehicle”. La leva del cambio, una novità assoluta, si avvale di piccoli motori per simulare il feedback tipico delle leve meccaniche. Non è solo una questione di estetica o di “rumore”, ma di come il cambio può influire sul flusso di energia erogata dalla batteria. La modifica del movimento del cambio va a modulare la coppia e la velocità del motore elettrico, creando l’illusione di un passaggio tra le marce, proprio come su un motore a combustione. Non un cambio tradizionale per le auto Ford, ma una risposta moderna alla ricerca di sensazioni familiari.

La Ford ha grandi speranze e promette con questo cambio una grandiosa ed adrenalinica esperienza di guida, ma c’è un grosso problema. Questa tecnologia Ford potrebbe non vedere mai la luce. Il brevetto, in realtà depositato ormai quasi due anni fa, potrebbe rimanere solo un’idea. Dato che però le case automobilistiche stanno investendo sempre di più in soluzioni del genere, potrebbe esserci ancora una luce in fondo al tunnel. Il mondo delle auto elettriche sta cercando di mantenere vivo il fascino delle vetture tradizionali, senza rinunciare alla sostenibilità e alla performance, e l’aggiunta del cambio Ford potrebbe essere una cosa positiva. Ford non è la sola a voler simulare la guida dei veicoli endotermici in questo così complicato periodo di cambiamento verso l’elettrico. Ma si può davvero sostituire la sensazione di un cambio meccanico con una versione digitale? E, soprattutto, ne hanno davvero bisogno le auto elettriche? L’automobile elettrica potrebbe evolvere fino a farci dimenticare i vecchi motori a combustione?