Apple Watch: il salto di qualità degli smartwatch si allontana

Apple sta incontrando qualche intoppo nello sviluppo dei prossimi Apple Watch, e le novità che molti aspettavano potrebbero tardare ad arrivare. Due progetti, in particolare, sembrano in difficoltà: il tanto atteso sensore per la pressione sanguigna e il modello SE in plastica, pensato per essere più economico.

Il sensore della pressione? Ancora niente

Apple ha promesso da tempo una funzione di monitoraggio della pressione sanguigna per il suo smartwatch, ma a quanto pare la tecnologia non è ancora pronta. I test interni starebbero dando risultati poco affidabili, rendendo impossibile un lancio a breve termine.

Non è una buona notizia per Apple, che da anni spinge il suo smartwatch come strumento di prevenzione medica. Senza questa funzione, la sua strategia nel settore salute rischia di perdere slancio, mentre la concorrenza continua a introdurre nuove feature.

Parallelamente, l’azienda stava valutando l’idea di un Apple Watch SE con scocca in plastica, per offrire un’opzione più economica rispetto alla versione in alluminio. Peccato che il risultato non abbia convinto.

Da un lato, il team di design non sarebbe soddisfatto dell’estetica. Dall’altro, il costo di produzione non si abbasserebbe abbastanza da rendere il progetto davvero conveniente. Insomma, un compromesso che sembra non piacere a nessuno, e che potrebbe portare Apple a lasciar perdere l’idea.

Nel frattempo, l’azienda sta lavorando al prossimo Apple Watch Ultra, che dovrebbe portare miglioramenti concreti ma senza stravolgimenti. Tra le novità attese c’è la possibilità di inviare messaggi via satellite, utile in situazioni di emergenza, e il supporto al 5G RedCap, una versione più efficiente del 5G pensata per dispositivi a basso consumo.

Per farlo, Apple starebbe per adottare un nuovo chip modem di MediaTek, un cambio di strategia interessante, visto che finora si è sempre affidata a Qualcomm.

Evoluzione graduale, grandi piani per il futuro

Apple non sembra voler puntare su rivoluzioni improvvise per i suoi smartwatch, preferendo invece un’evoluzione graduale delle funzioni. Lo stesso vale per l’intelligenza artificiale, che verrà introdotta prima su iPhone, iPad e Mac, per poi arrivare su dispositivi come AirPods e Apple Watch.

Il vero salto di qualità? Probabilmente entro il 2027, quando potrebbero arrivare modelli di Apple Watch e AirPods con fotocamere e una maggiore integrazione con l’AI. Ma per ora, la parola d’ordine resta prudenza.