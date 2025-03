OnePlus 13 mini: in arrivo miglioramenti per la batteria?

Di recente sono emersi alcuni leak riguardo il nuovo OnePlus 13 Mini. Il dispositivo continua a far parlare di sé, con indiscrezioni che rivelano dettagli molto interessanti sulla batteria. Quest’ultima sembra destinata a diventare uno dei punti di forza del nuovo smartphone. Le indiscrezioni sono state riportate dal noto insider Digital Chat Station su Weibo. OnePlus 13 Mini potrebbe integrare una batteria da oltre 6.200 mAh. Una capacità che sorprende se si considera le dimensioni relativamente contenute del device. Il display, infatti, dovrebbe attestarsi sui 6,3 pollici, il che rende il rapporto tra autonomia e maneggevolezza particolarmente vantaggioso.

OnePlus 13 Mini: dettagli sulla batteria del dispositivo

L’incremento dell’autonomia, unito a un display più compatto rispetto al modello tradizionale, potrebbe rendere il nuovo smartphone un vero punto di riferimento. Inoltre, si vocifera che la ricarica rapida cablata sarà da 80 W. Permettendo di ottenere tempi di ricarica estremamente ridotti. Ma la batteria non è l’unico aspetto che rende tale smartphone così atteso.

Per quanto riguarda il design, OnePlus 13 Mini dovrebbe vantare un display OLED con risoluzione 1,5K e un elegante bordo in metallo. Conferendo al dispositivo un aspetto premium e moderno. Per le prestazioni, OnePlus 13 Mini dovrebbe essere equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite. Ciò garantirebbe performance di alto livello in ogni scenario d’uso.

Al momento, però, resta qualche incertezza riguardo il comparto fotografico. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono la presenza di una configurazione a doppia fotocamera. Con un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo 2x sempre da 50 MP. Anche se si tratta di una dotazione ridotta rispetto ad altri top di gamma, potrebbe comunque garantire una buona qualità fotografica.

Il rilascio ufficiale è atteso per aprile, anche se al momento non esiste una data precisa. Con tali premesse, il nuovo smartphone OnePlus si candida come uno degli dispositivi più interessanti del 2025. Non resta che attendere e scoprire se il device rispetterà davvero tali promesse, catturando l’attenzione dell’intero mercato.