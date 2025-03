Lyca Mobile è eccezionale: l’offerta da 150 GB al mese offre gratis il 5G

Per un gestore virtuale inizialmente era molto più complicato farsi strada nel panorama telefonico mobile in Italia, ma ora è diventato semplice. Gli utenti non badano più al nome, anche se quello di Lyca Mobile ormai è diventato più che altisonante. Il merito è delle offerte mobili che il provider virtuale propone ormai con cadenza mensile, tutto in grado di semplificare le cose a chi le sceglie.

Lyca Mobile ora propone la sua nuova offerta mobile che punta tutto su tanti giga, prezzo basso e zero vincoli. La promozione, disponibile per tutti gli utenti senza limitazioni sul gestore di provenienza, include 150 GB in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti al costo fisso di 5,99€ al mese.

Uno dei punti di forza di questa offerta è la promozione speciale: chi sceglie di attivarla riceve due mesi gratuiti, un vantaggio raro nel panorama delle tariffe mobile.

Un’offerta senza restrizioni e con il 5G incluso: ecco cosa concede Lyca Mobile

A differenza di molte altre promozioni riservate solo a chi proviene da determinati operatori, questa tariffa Lyca Mobile è aperta a tutti, indipendentemente dal gestore attuale.

Il pacchetto dati prevede 150 GB al mese, con il 5G incluso senza costi extra. Inoltre, chiamate e messaggi illimitati garantiscono un utilizzo senza pensieri, perfetto per chi usa lo smartphone in modo intenso.

Due mesi gratis e nessun vincolo con Lyca Mobile

Oltre al prezzo contenuto, Lyca Mobile regala due mesi di servizio gratuito a chi sceglie questa offerta. Questo significa che, dopo l’attivazione, l’utente potrà usufruire della promozione senza pagare nulla per i primi due mesi, iniziando a versare il canone mensile solo dal terzo mese in poi.

Non ci sono costi nascosti né obblighi contrattuali: il prezzo resta fisso per sempre, senza aumenti improvvisi o sorprese in bolletta.

Grazie a un mix di giga abbondanti, rete veloce e una promozione iniziale conveniente, questa tariffa di Lyca Mobile si candida tra le più competitive attualmente disponibili.