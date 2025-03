Galaxy S26 Ultra: ci sarà una fotocamera in meno

Samsung si prepara a ridefinire il settore degli smartphone premium. Ciò grazie all’imminente arrivo dei nuovi Galaxy S26 Ultra. A tal proposito, le prime indiscrezioni emerse dai prototipi in fase di test rivelano modifiche sostanziali. Alcune delle quali potrebbero cambiare radicalmente l’esperienza d’uso rispetto ai modelli precedenti. Uno degli aspetti più discussi riguarda il comparto fotografico. Secondo fonti vicine all’azienda, Samsung potrebbe ridurre il numero di sensori sulla parte posteriore. Ciò passando dagli attuali quattro a tre.

Samsung: ecco cosa cambia con le fotocamere del Galaxy S26 Ultra

Il dispositivo potrebbe includere un sensore principale da 200 MP con apertura variabile. A ciò si aggiunge un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico 4x. Tale cambiamento segnerebbe un ritorno alla filosofia dell’essenzialità. Puntando su qualità e versatilità piuttosto che sulla quantità di lenti. L’apertura variabile potrebbe fare il suo ritorno per garantire prestazioni fotografiche superiori e una maggiore profondità di campo.

Un’altra grande novità riguarda la batteria. Le voci più insistenti parlano di una capacità di 5.500 mAh. Con la possibilità di adottare una batteria basata sulla tecnologia al carburo di silicio, capace di spingersi fino a 6.000 mAh. Tale aggiornamento garantirebbe un aumento importante dell’autonomia. Per la S-Pen, Samsung sembra essere pronta a un clamoroso dietrofront. Dopo aver eliminato la connettività Bluetooth nella versione del Galaxy S25 Ultra, il colosso coreano potrebbe reintrodurla nel prossimo modello.

Ovviamente, è importante considerare che si tratta ancora di indiscrezioni. Bisognerà attendere per scoprire se tali caratteristiche troveranno posto nel modello definitivo. Samsung è nota per testare diverse configurazioni prima di scegliere la versione finale del dispositivo. Quindi alcune di tali innovazioni potrebbero non arrivare sul mercato. Il Galaxy S26 Ultra sembra presentarsi come un dispositivo rivoluzionario. Non resta che attendere e capire come il mercato reagirà alle novità. E se Samsung riuscirà a mantenere la propria posizione.