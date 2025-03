Whatsapp: la super truffa adesso chiama le vittime

A quanto pare d’ora in avanti tutti gli utenti che sfruttano WhatsApp ogni giorno dovranno prestare ancora più attenzione alle truffe online, questi attacchi infatti imperversa da diverso tempo ad ogni livello e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile nell’obiettivo di sottrarre loro dati sensibili come i codici di accesso ai conti correnti, i truffatori nel farlo cercano ovviamente i metodi più disparati in modo da risultare difficili da individuare e avere maggiori probabilità di successo, recentemente queste truffe sono sbarcate su WhatsApp tramite dei messaggi ben camuffati ma ora sembra che i truffatori ne abbiano escogitata un’altra per riuscire a ingannare le vittime e ottenere i loro risparmi in modo illecito.

La nuova Truffa che sta spopolando su WhatsApp infatti non solo sfrutta dei banali messaggi ma addirittura le videochiamate, in tal modo infatti i truffatori riescono ad appropriarsi dei dati sensibili delle vittime in modo da poterli utilizzare a loro vantaggio e con conseguenze decisamente irrimediabili, scopriamo insieme in che modo riescono a colpire in modo da riuscire a cogliere in tempo il pericolo per difenderci nel modo più corretto.

Una banca e una comunicazione

I truffatori nello specifico contattano la vittima fingendosi la sua banca e avvisando l’utente della necessità di recapitare un messaggio molto urgente il prima possibile, l’urgenza serve a far abbassare la guardia la vittima che tenderà così ad acconsentire, come se non bastasse i truffatori, però cercheranno di convincere la vittima ad avviare una video chiamata per poi indurla ad attivare la condivisione dello schermo ed effettuare l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, così facendo ovviamente i truffatori potranno registrare in men che non si dica tutti i dati di accesso per poi utilizzarli a proprio vantaggio, ovviamente tutto ciò che dovete fare risulta non rispondere e non acconsentire a nessuna richiesta di questo genere, ricordatevi infatti che le banche non comunicano in questo modo con i loro clienti, diffidate sempre da questa tipologia di contatti e bloccate immediatamente chi cerca di entrare in contatto con voi in questo modo.