Amazon offre il Poco F6 con uno sconto incredibile (-150€)

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni prevede l’acquisto di Poco F6 ad un prezzo scontato, un modello che appartiene nettamente alla fascia intermedia del settore della telefonia mobile, impreziosito dalla presenza all’interno della confezione di alcune aggiunte che ne innalzano il livello qualitativo: ring holder e caricatore da 90W per una ricarica molto più rapida del normale.

Lo smartphone, disponibile da metà 2024, non presenta dimensioni eccessivamente elevate, almeno rispetto agli standard cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 160,5 x 74,4 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 179 grammi, senza comunque dimenticarsi del display sufficientemente ampio, che raggiunge i 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, un AMOLED di altissima qualità che migliora notevolmente in qualità con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus. A tessere le fila e muovere il tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3 GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 750, ed anche una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Amazon: l’offerta sul Poco F6 è davvero speciale

Il Poco F6 è lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui siete alla ricerca di un prodotto relativamente economico, ma ugualmente di ottima qualità generale. Il suo prezzo di listino, per quanto ne concerne la variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è di 399 euro, una cifra di base di tutto rispetto, ma che comunque viene ulteriormente ribassata da Amazon per arrivare a poter sostenere un investimento finale di soli 299,90 euro per il suo acquisto a questo link.