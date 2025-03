Monitor da gaming MSI in OFFERTA da URLO su Amazon

La nuova offerta disponibile su Amazon è perfetta per avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di alto livello, come ad esempio un monitor da gaming MSI, che racchiude al proprio interno il meglio del meglio, in termini soprattutto di specifiche tecniche e di prestazioni, almeno per quanto ne concerne la fascia di prezzo di posizionamento. Il modello in questione prevede una diagonale da 23,6 pollici, tecnologia IPS LCD con risoluzione di 23,6″ che amplia notevolmente il suo livello qualitativo, anche con una curvatura sui bordi 1500R.

Dotato di una scocca realizzata interamente in plastica di colorazione nera, il prodotto presenta un ampio piede centrale attorno al quale si viene a costruire un monitor dalle dimensioni tutt’altro che generose: 22 x 41 x 54 centimetri, con un peso di 3,3kg. Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori, per renderlo il più versatile possibile, come ad esempio due porte HDMI di ultima generazione, per riuscire a collegare qualsiasi tipologia di dispositivo, anche ad esempio console, o notebook di vario genere.

Monitor da gaming in super sconto su Amazon

Il monitor da gaming di MSI ha un prezzo complessivamente abbordabile ed adatto a tutti, infatti la spesa di 149 euro viene fortemente ridotta di circa 50 euro con la promozione disponibile su Amazon, ed essere così sicuri di riuscire a spendere solamente 109 euro per il suo acquisto. L’ordine può essere effettuato direttamente a questo link, con spedizione a domicilio completamente gratuita, e la solita garanzia di 2 anni che copre ogni difetto di fabbrica.

Ciò che lo rende speciale è anche il refresh rate a 180Hz, perfetto per una maggiore fluidità di utilizzo in ambito da gaming, ed immagini estremamente più fluide e lineari.