1Mobile: ecco la super promo 5G valida fino a fine marzo

Se siete in cerca di una nuova offerta da attivare sul vostro numero di cellulare, ovviamente le opzioni da passare al vaglio sono davvero numerose, il mercato italiano della telefonia infatti vanta davvero tantissimi provider che ogni giorno mettono a disposizione cataloghi aggiornati di offerte ricche di opzioni, pensate per accontentare le necessità di tutti i consumatori, ovviamente lo snodo fondamentale è rappresentato dal prezzo che deve risultare accessibile e competitivo.

All’interno di questo contesto, un provider che sicuramente potrebbe rappresentare una scelta papabile risulta essere 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti da diverso tempo mette a disposizione dei consumatori offerte decisamente convenienti e competitive caratterizzate da preziosi ottimi e tantissimi dati di traffico Internet, proprio sulla scia di quanto detto sopra recentemente l’operatore ha lanciato una nuova offerta che garantisce tutto il necessario per navigare senza preoccupazioni e soprattutto al massimo della velocità, dal momento che include il 5G attivato di default, scopriamo insieme che cosa offre e ovviamente il prezzo da pagare.

Tutto incluso con tantissimi dati

L’offerta in questione permette di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G con 50 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, il pezzo forte però è rappresentato dal costo dell’offerta che ammonterà a cinque euro per il primo mese e a 7,99 € a partire dal secondo mese, oltre a ciò dovrete corrispondere un costo di attivazione di 5,01 € costo come contributo per la Sim di altri cinque euro, in più però il provider garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore virtuale di provenienza senza nessun tipo di vincolo o restrizione, caratteristica che attualmente sul mercato sono davvero in pochi ad offrire.

Dunque se foste interessati la cosa migliore da fare è recarsi sul sito ufficiale per procedere all’attivazione online, ricordatevi che la promo sarà attiva fino al 31 marzo e poi verrà rimossa dal sito.