PCIe 7.0: la bozza definitiva mostra prestazioni mostruose

Quando si parla di collegamento tra scheda madre e schede di espansione, ovviamente il primo nome che ci viene in mente e lo slot PCI express, questo slot di espansione è diventato un vero e proprio standard nel momento in cui consente di collegare diverse tipologie di schede di espansione che ci consentono di ampliare la potenza e le possibilità del nostro pc, ovviamente il caso più conosciuto di tutti è rappresentato dalle schede video che sfruttano questo slot dal momento che l’enorme banda passante non trova un collo di bottiglia bensì un cancello spalancato tramite il quale far passare appunto tutti i dati che è lo slot stesso.

Ovviamente, come tutte le componenti presenti all’interno di un computer, anche questo slot va incontro a un progresso costante garantito dall’azienda che se ne occupa, nello specifico il PCI-SIG, ovvero PCI Special Interest Group, ovvero il consorzio che si occupa dello sviluppo dello standard PCI, ha annunciato di aver completato la bozza del prossimo aggiornamento dello standard che arriverà così alla versione 7.0, attualmente la bozza si trova lo stato 0.9 dello sviluppo.

Velocità incredibili

Ci vorranno ancora diversi anni prima che tale standard possa arrivare sul mercato e probabilmente altrettanti prima che assuma un senso a livello commerciale, attualmente infatti lo standard attuale è più che sufficiente e non viene quasi mai saturato durante l’utilizzo standard di una postazione, nonostante tutto, però l’azienda sta mantenendo fede alla propria linea che prevede il raddoppio delle velocità ogni tre anni, non a caso emerge che PCIe 7 garantirà 128 GT/s per ogni linea, per un totale teorico massimo di 512 GB/s nel caso di uno slot PCIe 7, esattamente il doppio dello standard precedente nonché attuale.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano il progresso raggiunto dall’azienda, ovviamente a goderne saranno tutte quelle realtà che si occupano della gestione di enormi quantità di dati e di elaborazione.