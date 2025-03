Google Messaggi: in arrivo il tasto per inoltrare rapidamente contenuti multimediali

Google Messaggi

Nella più recente versione di Google Messaggi, l’app predefinita per la messaggistica su Android, è comparsa una nuova funzione dedicata alla gestione dei contenuti multimediali. In particolare, gli utenti potranno presto inoltrare immagini e video ricevuti direttamente ad altri contatti, senza passaggi intermedi.

Il nuovo pulsante “inoltra” compare accanto a ogni contenuto ricevuto nella conversazione, nel menu contestuale già utilizzato per altre azioni come “salva”, “elimina” o “condividi”. A differenza della condivisione standard, l’inoltro mantiene il formato originario del messaggio, integrandosi meglio nell’interfaccia della chat.

Un miglioramento per l’usabilità quotidiana

Prima di questa novità, condividere un’immagine ricevuta su Google Messaggi richiedeva più passaggi: l’utente doveva scaricare il file, aprire una nuova conversazione e selezionarlo di nuovo per inviarlo. Con l’introduzione del tasto “inoltra”, l’operazione si riduce a un solo gesto, rendendo l’esperienza più fluida e vicina a quella di app concorrenti come WhatsApp o Telegram.

Una volta premuto il pulsante, l’app mostra un elenco dei contatti recenti, con la possibilità di selezionare anche altri destinatari dalla rubrica. Questo consente di inoltrare rapidamente foto e video, senza uscire dalla conversazione in corso.

Funzione disponibile per i messaggi RCS

La nuova opzione di inoltro è disponibile solo per i messaggi inviati tramite RCS, il protocollo moderno che Google utilizza per arricchire l’esperienza di messaggistica, con funzionalità avanzate come messaggi multimediali, conferme di lettura e invio in tempo reale.

I messaggi inviati come semplici SMS o MMS, quindi, non potranno beneficiare di questa funzione, che si inserisce in un contesto di transizione verso uno standard di comunicazione più evoluto.

Rilascio graduale tramite aggiornamento lato server

La nuova funzione non richiede aggiornamenti manuali da parte dell’utente. Il rollout avverrà lato server, come accade spesso per le funzioni sperimentali. Alcuni utenti potrebbero già vederla attiva, mentre per altri potrebbe richiedere ancora qualche giorno o settimana. L’attivazione dipende dalla versione dell’app e dallo stato dei servizi RCS, che devono essere attivi e funzionanti sul dispositivo.

Con l’introduzione del tasto “inoltra” per immagini e video, Google migliora in modo concreto l’usabilità della sua app Messaggi, offrendo agli utenti Android un’esperienza più moderna e pratica nella gestione dei contenuti. Un’aggiunta semplice, ma in grado di velocizzare la comunicazione e renderla più efficace.