Meteo, nuove risorse per una previsione più accurata

Recentemente è stato sviluppato un nuovo sistema di previsione del meteo grazie all’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale che migliora questa previsione. Questo sistema che è stato sperimentato presso l’ Università di Cambridge, prende il nome di Aardvark Weather. Il sistema risulta essere migliore rispetto ad altri sperimentati negli anni precedenti dato che aumenta la precisione del meteo in un tempo minore rispetto agli altri. Questo perché con l’ utilizzo dell’ AI è stato introdotto un nuovo metodo che aumenta la velocità di dieci volte rispetto ai sistemi attuali.

L’ evoluzione è stata anche all’ interno del processo di risoluzione di calcoli numerici per prevedere al meglio la tipologia di meteo in quel luogo. Inoltre è stato sostituito il processo di previsione con un singolo modello di apprendimento automatico semplificato. Il modello Aardvark ha superato anche il sistema di previsione nazionale statunitense GFS e anche il National Weather Service. Questo perché con l’ implementazione dell’ AI i ricercatori sono riusciti ad ottenere delle previsioni più accurate rispetto a quelle fatte con i moderni sistemi.

Meteo, nuove modalità per una previsione più precisa

Secondo varie ricerche, si è optato per un apprendimento end-to-end in modo da poter essere applicato a dei problemi legati alla previsione meteorologica come uragani, incendi e tornado. Essendo un sistema che lavora costantemente con dei dati in tempo reale, può essere applicato anche a questioni di previsione meteo personalizzata per ogni singolo luogo o per le industrie. Inoltre il sistema può essere di grande aiuto nelle zone in via di sviluppo in cui non ci sono molte possibilità a livello economico di calcoli avanzati. Il nuovo sistema è fondamentale per il futuro della previsione meteo grazie alle sue peculiarità e alle capacità che esso possiede.

Questo è solo l’ inizio di una serie di sperimentazioni per realizzare un sistema in grado di prevedere con certezza le caratteristiche meteorologiche insieme alla velocità di esecuzione.