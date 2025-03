Giochi: vietate le valute virtuali dall’UE?

È stata avviata una nuova iniziativa per il settore dei video-giochi. Quest’ultima punta a trasformare il settore delle microtransazioni. Tale intervento della Commissione Europea, mira a garantire maggiore trasparenza e protezione per i consumatori. In particolare, quando si parla dei più giovani, spesso i principali bersagli delle strategie di monetizzazione più aggressive. Il cuore della regolamentazione è un divieto che colpisce l’uso delle valute virtuali. Quest’ultime spesso mascherano i veri costi degli acquisti in-game, creando confusione tra i giocatori.

Nuova norma per il settore dei video-giochi

La decisione della Commissione non nasce da polemiche legate ai giochi di grande successo. Ma da un caso che ha sorpreso molti: Star Stable. Un gioco di ruolo online svedese dedicato all’equitazione e destinato principalmente a un pubblico giovanile e femminile. Tale titolo free-to-play è stato oggetto di critiche da parte di numerose associazioni di consumatori. Quest’ultime hanno denunciato una serie di pratiche scorrette. Tra cui la promozione di microtransazioni attraverso pubblicità mirate ai minori e la manipolazione psicologica per indurre acquisti compulsivi.

In risposta a tali problematiche, la Commissione Europea ha delineato una serie di provvedimenti. Quest’ultimi pongono fine a pratiche ingannevoli. Innanzitutto, viene introdotto un obbligo di chiarezza assoluta riguardo ai prezzi. Ogni acquisto dovrà essere indicato con il relativo valore in euro o nella valuta locale. Eliminando il ricorso a meccanismi che rendono difficile comprendere quanto si stia effettivamente spendendo. Un’altra importante novità riguarda il diritto di recesso. Quest’ultimo sarà ora garantito anche per gli acquisti digitali. Inoltre, la nuova regolamentazione evidenzia l’importanza della protezione dei minori.

L’eliminazione di pacchetti di valuta virtuale e una maggiore trasparenza dei prezzi rappresentano un cambiamento importante. Quest’ultimo metterà fine a pratiche che sono state oggetto di critiche per la loro scarsa chiarezza. La nuova regolamentazione rappresenta una vittoria per i consumatori che ora possono contare su una maggiore trasparenza e protezione nelle loro esperienze con i video-giochi. Gli sviluppatori e i publisher dovranno adattarsi rapidamente a tali nuove regole, che potrebbero ridurre i profitti derivanti dalle microtransazioni. Ma favorire una relazione più sana e onesta con il pubblico.