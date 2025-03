Smart TV Hisense con sconto del 15% con le Offerte di Primavera Amazon

Le offerte di Primavera di Amazon permettono di trasformare la vostra casa in un vero e proprio cinema, in questi giorni è disponibile uno sconto molto interessante sull’acquisto di una smart TV targata Hisense, il suo prezzo è decisamente più basso del normale, facendo così risparmiare al massimo l’utente che vuole godere di una buona qualità generale, al giusto prezzo.

La promozione risulta essere attiva per ogni consumatore, va a toccare il modello 55E63NT, una smart TV da 55 pollici di diagonale, con risoluzione massima in UHD 4K, grazie alla tecnologia 4K AI Upscaler, con anche funzionalità Game Mode Plus e Depth Enhancer, all’interno del dispositivo possiamo trovare il digitale terrestre di ultima generazione, chiamato DVB-T2/S2, oltre al supporto HEVC 10 e la tivù 4K. Non è un televisore nato per il gaming, ma resta comunque perfetto per le vostre sessioni di gaming, con la modalità Game Mode Plus, che innalza nuovamente il livello qualitativo della resa.

Smart TV Hisense: uno sconto del 15% per un prezzo bassissimo

Spendere poco sull’acquisto di una smart TV è davvero facilissimo, la campagna promozionale Offerte di Primavera di Amazon è davvero intrigante, con una fortissima riduzione sul valore originario, è questo quello che vi attende nel momento in cui decidete di mettere le mani sulla smart TV Hisense, che oggi può essere vostra con un risparmio superiore al normale: il prezzo originario di 499 euro è solamente un lontano ricordo, poiché potrete spendere solamente 339 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatela subito al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto può facilmente essere posizionato dovunque vogliate, infatti raggiunge 8,6 x 123,3 x 71,6 centimetri, con un peso di 16,5kg, in modo da poterla tranquillamente utilizzare su ogni superficie.