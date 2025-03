Android Auto: climatizzazione a portata di touch sul display

Gli aggiornamenti in casa Google non si fermano mai e stavolta puntano a rendere Android Auto ancora più integrato nell’ecosistema automobilistico. Stando alle ultime indiscrezioni di starebbe testando una nuova funzione destinata a rivoluzionare l’esperienza di chi guida. Si tratta dell’introduzione in Android Auto dei controlli HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) direttamente dall’interfaccia. Insomma, una novità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si interagisce con l’auto stessa. Attualmente, chi utilizza Android Auto deve infatti affidarsi ancora ai comandi fisici della vettura o al sistema nativo del produttore. Questo nuovo sviluppo promette di semplificare notevolmente l’esperienza utente. La possibilità di gestire la climatizzazione attraverso un’interfaccia touch intuitiva sembra ormai sempre più vicina. Quale sarà l’impatto sulla sicurezza e sul comfort di guida?

Integrazione per maggiore sicurezza: Android Auto migliora

Secondo quanto trapelato dalle versioni Beta dell’app, la funzione HVAC permetterà di regolare vari aspetti del clima interno del veicolo. Gli utenti potrebbero presto modificare la temperatura, la velocità della ventola o addirittura attivare il riscaldamento dei sedili e del volante. Questi controlli, accessibili direttamente dall’interfaccia, eviterebbero distrazioni inutili e garantirebbero un viaggio più sicuro e confortevole.

L’aggiornamento non riguarda solo il comfort, ma sembra puntare a ridurre la dipendenza dai controlli fisici o dai sistemi proprietari delle case automobilistiche. Un passo avanti per l’indipendenza di Android Auto? Chi guida non sarà più costretto a distogliere lo sguardo dalla strada per regolare la climatizzazione. L’interfaccia di Google diventerà sempre più centrale nell’esperienza di guida. Sebbene non vi sia ancora una data ufficiale di rilascio, il fatto che la funzione sia già presente nel codice dell’app lascia supporre che il lancio sia vicino. Si parla di un possibile test limitato ad alcuni utenti, ma l’implementazione su larga scala potrebbe avvenire presto. La vera incognita ora riguarda come le case automobilistiche decideranno di rispondere a questa integrazione. Accoglieranno questo sviluppo o preferiranno mantenere i loro sistemi? Google, nel frattempo, continua a spingere su un’interfaccia di Android Auto il più semplice possibile.