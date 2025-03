Airpods Pro, il nuovo progetto riguarda una fotocamera integrata

La tecnologia continua ad avanzare e Apple non lascia la presa, continuando interrotta a sviluppare e potenziare le sue fantastiche Airpods Pro elle quali abbiamo già avuto l’onore di conoscere.

Il progetto riguarda proprio quest’ultime con la volontà di aggiungere una fotocamera integrata.

Airpods Pro, un nuovo progetto?

Per quanto riguarda le prossime generazioni delle famosissime cuffiette Airpods Pro, dovrebbero avere la capacità di poter comprendere l’ambiente che le circonda grazie a una fotocamera integrata. Attualmente si tratta di un’indiscrezione che proviene dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, uno dei meglio informati di ciò che avviene all’interno di Apple.

Dalla famosa intelligenza visiva nasce l’idea di questo progetto. Quest’ultima è generata dalla funzione di Apple Intelligence che ha potuto rendere ancora più utile la presenza sugli iPhone 16 del tasto Controllo fotocamera. In poche parole la nuova fotocamera che dovremmo trovare sulle Airpods Pro fornirebbe del materiale all’intelligenza artificiale per poter decodificare tutto ciò che vede chi le indossa. Apple muovendosi in questa direzione riuscirebbe a creare quello che normalmente si può fare con gli occhiali smart. Fornendo così la possibilità al cliente di poter chiedere a Siri alcune informazioni legate a questo contesto senza estrarre il proprio cellulare.

Un ulteriore voce legata a questo contesto è quella dell’analista Ming-Chi Kuo che ha voluto anticipare in estate, l’arrivo futura di una o più fotocamere sulle Airpods Pro. In particolare parliamo di una versione di Airpods con delle fotocamere a infrarossi. Riportando così una tecnologia molto simile a quella già presente in Face ID. Con questi sensori si andrebbe a migliorare senza dubbio le funzionalità legate alla gestione dell’audio spaziale. Anche per quanto riguarda l’utilizzo del tanto discusso Vision Pro.

Secondo tutte le informazioni che circolano attualmente le Airpods Pro con fotocamere non arriveranno nemmeno prima del 2027. Lo stesso anno in cui ci si aspetta il rilascio delle Airpods Pro 4.