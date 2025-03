Amazon sconta il Garmin Epix Pro (Gen 2) ad un prezzo veramente BASSO

Risparmio inedito ed esclusivo su Amazon per coloro che vogliono acquistare il Garmin Epix Pro (Gen 2), il prezzo di vendita crolla di quasi 300 euro sul listino originario, mettendo a disposizione del consumatore uno dei migliori smartwatch pensati per l’attività fisica attualmente in circolazione. La prima caratteristica da tenere bene in considerazione riguarda sicuramente il display, infatti è un 1,4 pollici di diagonale, AMOLED di alta qualità completamente touchscreen, che però raggiunge una diagonale di 51 millimetri della cassa stessa, risultando più adatto a coloro che hanno un polso particolarmente grande.

La qualità del dispositivo è indubbia, lanciato sul mercato non troppo tempo fa, viene impreziosito da una autonomia più unica che rara, tanto da raggiungere fino a 31 giorni di utilizzo continuativo, risultando perfetto per l’utilizzo all’aria aperta, ed in tutte quelle situazioni in cui vi potreste trovare quotidianamente. E’ perfettamente compatibile ed utilizzabile con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, nel pieno delle sue funzionalità, a prescindere che sia uno smartphone/tablet iOS o Android.

Amazon abbassa il prezzo di Garmin Epix Pro (Gen 2)

Il prezzo di questo Garmin Epix Pro (Gen 2) è sempre più basso, proprio grazie alle ultime promozioni che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori, infatti il suo listino di 949 euro è soltanto un lontano ricordo, in questi giorni la spesa scende di quasi 300 euro fino ad arrivare ad un valore finale di 695 euro. Acquistate il prodotto a questo link.

Disponibile nella sola colorazione nera, lo smartwatch viene commercializzato con un cinturino realizzato in silicone di ottima qualità, questi infatti non va ad aderire troppo al polso, senza arrecare particolare fastidio durante l’utilizzo ad esempio anche nelle ore più calde dell’estate.