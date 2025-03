HMD, in arrivo un nuovo smartphone: sarà l’erede del Pulse?

Un misterioso smartphone HMD è apparso in rete. Sono infatti emersi in questi giorni numerose indiscrezioni che ne svelano le caratteristiche e la parte posteriore. Le immagini mostrano il dispositivo in tre diverse colorazioni, viola, verde e grigio. Non forniscono però dettagli sul nome o sulle caratteristiche tecniche. L’unico elemento riconoscibile è il modulo fotografico. Il quale sembra molto simile a quello del Pulse Pro, lanciato lo scorso anno.

HMD: una strategia orientata a dispositivi economici e riparabili

L’elemento più interessante è la scritta accanto alla fotocamera. La quale indica una risoluzione di 50MP, esattamente come sul Pulse Pro. Questo dettaglio ha portato molti a ipotizzare che si tratti del suo successore. Il modello precedente è stato presentato nell’aprile 2024, insieme alle varianti base e Plus. Se HMD ha intenzione di mantenere un ciclo di aggiornamento annuale, il momento potrebbe essere quello giusto per un nuovo lancio.

A livello estetico, il retro del dispositivo mostra alcune leggere differenze rispetto al Pulse Pro. Anche se potrebbero trattarsi solo di modifiche stilistiche. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di HMD. Quindi resta da vedere se si tratterà effettivamente di un aggiornamento della serie Pulse o di un modello completamente nuovo. HMD Global, fondata da ex dirigenti Nokia Mobile, ha inizialmente rilanciato il brand Nokia con smartphone Android. Negli ultimi tempi, però, ha abbandonato l’accordo di licenza per concentrarsi su dispositivi a marchio proprio. Nokia continua cosi a essere presente nel mercato reinterpretando i modelli storici in chiave moderna. Mentre gli smartphone sono ora venduti solo con il logo HMD.

L’azienda punta soprattutto sulla fascia economica del mercato, con dispositivi accessibili e facili da riparare. Il Pulse Pro, ad esempio, è dotato di una batteria removibile QuickFix da 5.000mAh e specifiche adeguate a un utilizzo quotidiano. Il display da 6,65” con refresh rate a 90Hz e il processore Unisoc T606 confermano l’orientamento verso il settore entry-level.

Se il nuovo smartphone mostrato nei render seguirà questa filosofia, potrebbe rappresentare un aggiornamento della serie Pulse. Insieme a miglioramenti mirati alla sostenibilità e all’usabilità. Insomma, non resta che attendere ulteriori dettagli per scoprire cosa HMD ha in serbo per il mercato.