Google Wallet: ora anche i bambini possono usarlo per pagare

Una delle funzionalità certamente più utilizzata nel mondo Android e Google wallet, il portafogli digitale offerto da Google infatti consente di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando lo smartphone a un dispositivo per le transazioni in modo rapido, veloce e sicuro, il tutto ovviamente dopo aver sincronizzato la vostra carta di pagamento primaria all’interno del wallet.

Questa funzionalità in passato era caratterizzata da una limitazione di accesso che obbligava l’utente ad aver compiuto almeno 13 anni, limite presente ovviamente per questioni di sicurezza onde evitare che i bambini potessero avere accesso alle carte di credito dei genitori sincronizzandole nel proprio wallet, tali limitazione però non sarà più presente d’ora in avanti, Google ha infatti deciso di rimuovere il limite legato ai 13 anni di età in alcuni mercati sottoforma di test primario per poi magari estendere questo cambio di rotta ad altre realtà, al momento infatti le zone interessate sono: Stati Uniti, in Australia, in Spagna, in Polonia e nel Regno Unito: mancano, attualmente, indicazioni sull’estensione futura ad altri orizzonti, compreso quello nostrano.

Non sarà però senza controllo

D’ora in avanti, quindi gli utenti con un’età inferiore ai 13 anni potranno utilizzare le carte di pagamento sincronizzandole con il loro wallet, ovviamente Google non ha mancato di inserire alcuni controlli e infatti i genitori potranno tranquillamente bloccare la carta di pagamento in qualsiasi istante e tenere sotto controllo tutte le transazioni effettuate dai loro pargoli, come se non bastasse gli account di minori di 13 anni potranno utilizzare il wallet solo per pagamenti in negozio e non per acquisti su Internet, questa limitazione ovviamente serve a evitare possibili spese esorbitanti effettuabili online, mondo che da sempre lascia molto più spazio alle spese rispetto ai negozi fisici.

Si tratta dunque di un passo in avanti per estendere tutte le funzionalità del mondo digitale, anche alle fasce di età inferiori, però per fortuna è un passo che gode anche di tutta l’attenzione che Google mette sempre all’interno dei propri prodotti.