AirPods Max, finalmente il gioco vale la candela: arrivano audio lossless e latenza ultra ridotta

Un importante aggiornamento software è in arrivo per gli Apple AirPods Max: a partire da aprile, le cuffie di fascia alta della Mela riceveranno il supporto all’audio lossless a 24-bit/48 kHz e alla bassa latenza, due novità che potrebbero finalmente giustificare il prezzo elevato del dispositivo.

Qualità audio da studio con USB-C

Grazie al nuovo firmware, sarà possibile ascoltare audio non compresso tramite cavo USB-C, una novità molto attesa da chi lavora nel settore musicale. L’aggiornamento permetterà anche di sfruttare al massimo la Personalized Spatial Audio, cioè l’audio spaziale personalizzato, per un’esperienza ancora più fedele e immersiva.

I contenuti lossless disponibili su Apple Music potranno quindi essere ascoltati con la massima qualità possibile, rendendo l’esperienza d’ascolto decisamente superiore rispetto a prima.

Benefici anche per i creatori musicali

Chi utilizza software come Logic Pro vedrà miglioramenti concreti durante l’uso professionale delle cuffie. La connessione USB-C permetterà di creare e mixare tracce con Spatial Audio, sfruttando anche il tracciamento del movimento della testa per un posizionamento preciso del suono.

Secondo Apple, questa configurazione renderà le AirPods Max uniche nel loro genere, con una qualità adatta anche a chi lavora nel campo della produzione musicale.

Meno ritardi anche per gaming e streaming

Oltre ai professionisti dell’audio, anche i videogiocatori e streamer trarranno vantaggio dalla latenza ultra ridotta, che porterà la reattività del suono a livelli paragonabili a quelli degli speaker integrati nei dispositivi Apple.

L’audio in tempo reale potrà quindi migliorare l’esperienza complessiva durante le sessioni di gioco o le dirette video.

Quando arriva l’aggiornamento

Il rilascio è previsto per aprile 2025, in concomitanza con l’arrivo delle nuove versioni di sistema operativo: iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. L’aggiornamento sarà disponibile per tutte le AirPods Max con connessione USB-C.

Chi desidera sfruttare l’audio lossless via cavo può acquistare separatamente il cavo USB-C to Jack da 3,5 mm.

Per la creazione di un profilo audio spaziale personalizzato, sarà necessario un iPhone con fotocamera TrueDepth e l’app Logic Pro per Mac, strumenti indispensabili per sincronizzare il setup su più dispositivi Apple.