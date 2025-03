WhatsApp: la nuova truffa della videochiamata bancaria

Se siete soliti anche voi utilizzare WhatsApp ogni giorno allora potreste essere incappati in una nuova Truffa che sta tormentando tantissime persone, nello specifico si tratta per l’ennesima volta della classica truffa online che punta a imbrogliare i malcapitati per riuscire ad entrare in possesso di informazioni sensibili utili ad altri tipi di reati tra cui spicca senza dubbio il furto direttamente dal conto corrente, questa volta però a cambiare sono altri dettagli tra i quali spicca senza dubbio il modus operandi, i truffatori già da un po’ avevano iniziato ad utilizzare WhatsApp per ingannare le loro vittime, ma sembra che non siano ancora soddisfatti e hanno deciso di utilizzare un nuovo metodo per riuscire ad ottenere ancora di più, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La truffa bancaria per eccellenza

la truffa in questione inizia con un semplice messaggio in arrivo da un numero sconosciuto, il quale però cerca di spacciarsi per la banca della vittima, il truffatore avvisa l’utente di una comunicazione urgente che deve essere recapitata tramite video chiamata in modo da fargli abbassare la guardia e fargli avviare per l’appunto la chiamata via video, una volta avviata però si chiede all’utente di attivare la condivisione dello schermo per poi procedere all’accesso sulla piattaforma Internet banking, come potete intuire da voi in tal modo i truffatori riescono a vedere e registrare i dati di accesso al conto in banca per poi effettuare l’accesso in autonomia e prelevare tutto il contenuto presente al suo interno.

Se dunque anche voi doveste ricevere una telefonata di questo genere, la cosa da fare è abbastanza ovvia, non rispondete e non dichiarate nessun dato sensibile in merito alla vostra persona, in tal modo non correrete nessun pericolo che i vostri conti correnti o comunque la vostra identità vengano intaccate da queste persone, decisamente poco affidabili.