Nintendo aderisce all’Accessible Games Initiative per sostenere i giocatori con disabilità

Nintendo aderisce all’Accessible Games Initiative, iniziativa che si pone l’obiettivo di rendere accessibili i videogiochi fornendo informazioni chiare sulle funzionalità presenti nelle applicazioni tramite un sistema di tag, non ancora standardizzato, che mira a migliorare l’esperienza di gioco degli utenti con disabilitò. Aziende produttrici di videogiochi come Xbox ed EA hanno già confermato la loro adesione e adesso anche Nintendo dichiara la volontà di adottare tag che permetteranno agli utenti di ottenere facilmente indicazioni sulle funzioni di accessibilità presenti nei suoi giochi.

Nintendo punta sull’inclusività tramite l’adesione all’Accesible Games Initiative

L’idea proposta dall’Accessible Games Initiative è quella di coinvolgere le aziende produttrici di videogiochi nell’adozione di un sistema di tag che permetterà agli utenti di capire quali funzioni di accessibilità sono presenti nei videogiochi utilizzati. I tag non sono altro che etichette, sottoforma di parole o frasi, suddivise per categorie come: difficoltà dei livelli, caratteristiche uditive, caratteristiche dell’input e caratteristiche visive.

Accedendo al sito ufficiale è possibile consultare l’intero catalogo di tag adottati, scoprire quali aziende aderiscono all’iniziativa e per ognuna qual è il luogo nel quale è possibile trovare i tag utilizzati e conoscere, dunque, quali funzioni sono rese disponibili. Come esplicitamente dichiarato dalla stessa associazione, ogni azienda può aderire volontariamente all’idea ma i tag di accessibilità possono convivere con altri tag presenti sulle piattaforme e ugualmente considerati accessibili. Basterà accedere alle apposite sezioni per ottenere tutte le indicazioni necessarie.

Standardizzare l’utilizzo di tag univoci potrebbe comunque essere una soluzione efficace in tal contesto, soprattutto se considerato il numero complessivo di giocatori e il valore della gamification, strategia impiegata in numerosissimi settori, dall’apprendimento, alle politiche pubbliche; agli e-commerce e attività finanziarie, che sfrutta le strategie e tecniche di gioco, come il superamento di livelli e l’ottenimento di premi e ricompense, per stimolare attività come la socializzazione e l’apprendimento.