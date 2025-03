Xbox: un approccio innovativo allo sviluppo di giochi

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha illustrato come Xbox sfrutti i ricavi generati dalle vendite di giochi su piattaforme diverse per finanziare lo sviluppo di nuovi titoli e hardware. Durante un’intervista con Xbox Era, Spencer ha discusso le preoccupazioni degli utenti riguardo al futuro di Xbox come produttore di console. Ha chiarito che, sebbene i profitti siano maggiori sulla propria piattaforma, l’azienda non punta più esclusivamente a convertire ogni utente a Xbox. “Non voglio concentrarmi solo su questo aspetto; voglio che più persone possano giocare, a prescindere dalla piattaforma”, ha affermato.

Il CEO ha messo in evidenza che il 70% dei ricavi provenienti dalla vendita di giochi su altre piattaforme viene reinvestito nello sviluppo di nuovi titoli e hardware. Questo approccio strategico ha consentito di costruire un portfolio di giochi significativo, come dimostrato nel recente Dev Direct. L’obiettivo finale è quello di creare esperienze di gioco più accessibili per tutti.

Strategia Multi-Piattaforma di Xbox per il Futuro

Affrontando le preoccupazioni che Xbox possa evolvere in un editore puro, simile a Sega, e rinunciare alla produzione hardware, Spencer ha rassicurato gli utenti. Ha sottolineato l’impegno di Xbox nel rispettare le librerie dei giocatori, evidenziando iniziative come la retro compatibilità e le funzionalità di Play Anywhere. “Dobbiamo gestire il nostro business in modo efficace, mantenendo una direzione chiara e dei prezzi competitivi, ma vogliamo anche offrire il massimo numero di opzioni ai nostri utenti”, ha dichiarato Spencer.

“Non possiamo trascurare i giocatori con librerie di titoli Xbox costruite nel tempo; devono poter continuare a godere dei loro giochi anche su hardware innovativo”, ha aggiunto. Spencer ha inoltre menzionato che l’Asia è attualmente la regione con la crescita più rapida per Xbox, non tanto per le vendite di console, ma grazie al cloud gaming e ai PC. Questo settore sta accelerando l’espansione della piattaforma, permettendo di raggiungere utenti che non avrebbero mai usato una console Xbox.