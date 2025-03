Microsoft Edge per Android supporterà presto le estensioni del browser

Microsoft sta lavorando per portare le estensioni del browser anche su dispositivi mobili. La novità riguarda la versione Android di Microsoft Edge. Secondo quanto riportato online, l’azienda ha avviato i test per l’abilitazione delle estensioni su Edge per Android, una funzione finora disponibile solo nella versione desktop.

La novità è stata scoperta nella versione Canary del browser, dove alcuni utenti selezionati hanno trovato una nuova sezione dedicata alle estensioni nel menu delle impostazioni. La sezione, al momento inattiva, suggerisce però che il supporto alle estensioni sia in fase avanzata di sviluppo e pronto per un rilascio più ampio nei prossimi mesi.

Estensioni anche in mobilità

L’introduzione del supporto alle estensioni su Android rappresenterebbe un passo importante per avvicinare l’esperienza mobile a quella desktop. Attualmente, la maggior parte dei browser mobili non consente l’uso di estensioni, ad eccezione di alcuni casi limitati come Firefox su Android.

La possibilità di installare strumenti come gestori di password, traduttori, ad blocker o tool per la produttività su Edge mobile aprirebbe la strada a una navigazione più personalizzata e potente anche da smartphone.

Test in corso su build Canary

La nuova funzione è stata individuata nella build 124.0.2478.0 di Microsoft Edge Canary per Android. Nelle impostazioni è apparsa una voce “Estensioni”, che attualmente non è attiva, ma che anticipa la direzione presa dal team di sviluppo.

Non è ancora chiaro quali estensioni saranno compatibili con la versione mobile e se sarà possibile sincronizzarle con quelle già in uso su desktop. Tuttavia, la presenza di un’interfaccia dedicata fa pensare a un’integrazione nativa e controllata, simile a quella vista su Edge per PC.

Microsoft si prepara a portare le estensioni anche su Edge per Android, offrendo agli utenti strumenti avanzati finora riservati alla navigazione da desktop. Se confermata, la novità rappresenterebbe un cambiamento significativo nel panorama dei browser mobili, con vantaggi concreti in termini di personalizzazione e funzionalità.