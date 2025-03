Touch Grass blocca il telefono finché non fotografi il prato

Per usare di nuovo il telefono, devi prima uscire di casa e scattare una foto all’erba. È questa l’idea dietro a Touch Grass, un’app che vuole combattere l’abuso da smartphone.

Come funziona l’app?

Si chiama Touch Grass ed è un’app per smartphone che impone una regola semplice e rigida: per riottenere l’accesso al dispositivo, l’utente deve uscire fisicamente all’aperto e fotografare un prato, o comunque dell’erba vera. Solo così lo schermo si sblocca e il telefono torna utilizzabile.

L’app si presenta come uno strumento per aiutare le persone a interrompere sessioni di utilizzo eccessivo del telefono e riconnettersi, almeno per pochi minuti, con l’ambiente esterno. Il nome stesso riprende un’espressione diffusa online, “go touch grass”, usata per invitare qualcuno a staccare la spina dal mondo digitale.

Come funziona l’app

Dopo averla installata, Touch Grass può essere configurata per attivarsi in determinati orari o dopo un certo numero di minuti di utilizzo consecutivo. Quando si attiva, blocca l’accesso al dispositivo e mostra un messaggio che invita l’utente a uscire per “riconnettersi con la natura”.

Per sbloccare lo schermo, l’utente deve scattare una foto all’erba, che viene analizzata tramite riconoscimento delle immagini basato su intelligenza artificiale. Solo se l’algoritmo rileva la presenza di vegetazione reale, il telefono si sblocca. Il processo avviene localmente e in pochi secondi.

Una provocazione (seria) all’uso compulsivo

Touch Grass non è una semplice app motivazionale: punta a modificare attivamente il comportamento digitale degli utenti. L’obiettivo è forzare brevi pause che includano movimento fisico e contatto con l’ambiente naturale, elementi associati a benefici per la salute mentale e la concentrazione. L’app non consente scorciatoie: foto di schermo, tappeti verdi o immagini scaricate non vengono accettate. Solo l’erba vera passa il controllo.

Touch Grass è un esperimento curioso, ma con un messaggio chiaro: trovare un equilibrio tra vita digitale e reale. In un periodo di utilizzo crescente degli smartphone, l’idea di dover uscire e interagire con l’ambiente prima di continuare a usare il telefono è un modo originale per ripensare le nostre abitudini.