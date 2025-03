1Mobile: la seguente promo vi offrirà tantissimi dati in 5G

Il noto operatore italiano vestito di rosso ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri clienti e ha lanciato una nuova promozione che raccoglie delle caratteristiche decisamente di livello elevato, l’operatore da molti anni effettivamente risulta una scelta davvero intelligente per molti clienti dal momento che offre un catalogo davvero ricco di possibilità e si sta impegnando a mantenere le proprie offerte, sempre aggiornate e al passo coi tempi.

Se dunque avete bisogno di un’offerta che vi garantisca davvero tanti dati con connettività 5G attiva di default la cosa migliore da fare è prendere in considerazione l’offerta che stiamo per descrivervi dal momento che vi offre tutte queste caratteristiche ad un prezzo decisamente vantaggioso, scopriamo insieme che cosa offre.

Tantissimi dati in 5G con portabilità

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con 50 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, le caratteristiche interessanti sono però il prezzo, cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € al mese a partire dal secondo e l’attivazione, la promozione infatti ha un costo di attivazione di cinque euro con altri cinque euro come contributo per la scheda Sim, però consente la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo, dettaglio che al giorno d’oggi sono davvero in pochi a garantire a coloro che vogliono mantenere il proprio numero cambiando operatore.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è semplicemente recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico e poi accedere alla scheda dedicata alla promozione che vi abbiamo appena descritto, dopodiché potrete effettuare l’attivazione direttamente online sul sito dell’operatore senza troppi problemi, l’unica attesa da svolgere sarà l’arrivo della Sim fisica a casa vostra, se siete interessati, dunque non esitate dal momento che la promozione durerà fino alla fine del mese e poi non sappiamo se verrà rinnovata.