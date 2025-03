Very Mobile: la nuova SUPER promo a meno di 6€

Very Mobile continua ad offrire ai suoi nuovi utenti offerte vantaggiose. L’operatore low-cost, conosciuto per la sua trasparenza e convenienza, offre una promo davvero interessante. Quest’ultima mette a disposizione degli utenti 150 GB in 5G a soli 5,99€ mensili. A ciò si aggiungono minuti e SMS illimitati. E per rendere l’offerta ancora più allettante, il primo mese è completamente gratuito. L’offerta è riservata a chi proviene da specifici operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali (MVNO). Per verificare se il proprio operatore è incluso nella lista, basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile. Da lì, è possibile attivare l’offerta in pochi minuti. Con un processo semplice e veloce.

Very Mobile: dettagli della nuova offerta

L’operatore virtuale si distingue per la qualità del servizio a prezzi estremamente competitivi. E non è tutto. Very Mobile offre anche minuti e SMS illimitati da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. Sono disponibili anche 7,6 GB in roaming. Il tutto senza costi aggiuntivi. Passare a Very Mobile è semplicissimo. Basta ordinare la SIM online e attivarla tramite l’app Very. Dopo il primo mese gratuito, l’offerta costa solo 5,99€ mensili. Non ci sono costi nascosti o vincoli contrattuali.

Tra i vantaggi inclusi nel pacchetto troviamo anche il blocco automatico dei servizi a pagamento. In tal modo, sarà possibile evitare addebiti indesiderati per servizi non richiesti. Come, ad esempio, suonerie o abbonamenti a numeri speciali. Inoltre, servizi utili come “Ti ho cercato” e “RingMe” sono inclusi senza alcun costo aggiuntivo. A quest’ultimi si aggiunge anche l’opzione Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi in totale libertà.

Se si desidera un’offerta chiara, economica e facile da gestire, tale promo di Very Mobile potrebbe essere la scelta giusta. Non è indicata una possibile data di scadenza. In ogni caso è utile procedere il prima possibile per non perdere un’occasione così ricca.