Amazon sconta Apple iPad ad un prezzo IMPERDIBILE

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni va a toccare il prezzo di Apple iPad di decima generazione, considerato a tutti gli effetti la “penultima” versione comparsa sul mercato, promette ottime prestazioni a prescindere dalla spesa finale d’acquisto, che in questo caso si aggira attorno ai 300 euro, dimostrando di essere una delle migliori scelte su cui poter fare affidamento, nel momento in cui si fosse alla ricerca di un tablet complessivamente discreto.

La prima cosa da sapere all’atto dell’acquisto di questo dispositivo riguarda due specifiche caratteristiche: connessione solo tramite WiFi, ciò sta a significare che per collegarsi alla rete è strettamente necessario avere a disposizione un router WiFi, ed oltretutto la variante in oggetto prevede 64GB di memoria interna (o ROM). In questo caso dovete ricordare non essere espandibile, infatti il quantitativo non potrà in nessun modo essere incrementato nel corso del tempo, ma resterà fisso per tutta la vita commerciale del prodotto stesso.

Amazon: l’offerta da non credere con i prezzi più bassi

Nuova occasione per riuscire a spendere il minimo possibile sull’acquisto di Apple iPad 10, infatti la decima generazione di uno dei tablet più famosi ed apprezzati al mondo, è oggi scontata, nella variante di cui stiamo parlando nell’articolo, a soli 309 euro, quando il suo listino sarebbe stato di 349 euro. Aprite questo link per l’acquisto.

Al momento attuale sul mercato si possono acquistare quattro colorazioni differenti dello stesso prodotto, l’unica disponibile ad un prezzo differente è la “Rosa”, per il resto potete scegliere tra argento, azzurro o giallo, senza variazioni particolari. Discorso diverso è il caso in cui, eventualmente, andaste a scegliere un taglio di ROM più elevato, ovviamente il prezzo crescerebbe.