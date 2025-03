MG svela il misterioso modello 2025: cosa ci riserva il brand?

MG si prepara a un 2025 ricco di sorprese, con nuovi modelli in arrivo anche per l’Europa. E proprio in questi giorni, attraverso il suo profilo cinese Weibo, il marchio ha svelato la prima immagine ufficiale di una delle sue prossime auto globali. La foto non svela troppo: si vede un’auto ancora camuffata, avvolta nella neve dopo aver completato i test invernali. Sul fianco, oltre al logo MG e alla data 2025, spicca una scritta in cinese, ma nessuna informazione davvero concreta.

MG accelera sul futuro

Al momento, ci sono solo ipotesi. Potrebbe trattarsi della nuova MG2, il modello elettrico entry-level di cui si vocifera da un po’. Oppure, più probabilmente, potrebbe essere il crossover compatto a batteria che dovrebbe posizionarsi al di sotto della nuova S5 EV (nota come ES5 in Cina), attesa a breve in Europa.

Dall’unica immagine disponibile finora, possiamo notare un anteriore che ricorda l’attuale MG4, con un frontale chiuso che suggerisce chiaramente la presenza di un motore elettrico. Se sarà proprio questo il nuovo crossover elettrico di MG, potrebbe rivelarsi una proposta molto interessante per chi cerca un’auto compatta, moderna e a zero emissioni.

Con questa nuova misteriosa vettura, MG conferma di voler ampliare sempre di più la propria gamma di automobili. Non solo elettrico, ma anche ibrido e benzina: il marchio cinese sta spingendo su più fronti per conquistare una fetta di mercato sempre più grande. Un esempio? In Italia è ormai imminente l’arrivo della MG3 con motore a benzina non elettrificato, già lanciata in altri mercati europei.

Non è escluso che proprio durante la presentazione della nuova S5 EV MG decida di svelare qualche dettaglio in più su questa misteriosa auto. Per ora, non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la prossima mossa del brand. Di certo, il 2025 di MG si preannuncia pieno di novità!