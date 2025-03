MG S5 EV: il nuovo SUV arriva in primavera

Sono sempre di più i costruttori che si impegnano a rendere questo 2025, iniziato da poco, un anno ricco di sorprese e novità interessanti per gli appassionati del settore delle quattro ruote. Tra le tante case automobilistiche che porteranno al debutto nuovi modelli nel corso dell’anno, c’è anche l’azienda MG.

Non a caso, infatti MG si prepara a portare sul mercato nuovi modelli che andranno ad ampliare l’attuale gamma. Nello specifico, la primavera vedrà il debutto della nuova MG S5 EV, modello che prenderà il posto della ZS EV attualmente ancora disponibile. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza su questo nuovo SUV di segmento C.

MG S5 EV: i dettagli del nuovo SUV

Si prepara a conquistare nuovi utenti la casa automobilistica MG, tutto grazie a un importante lavoro di progettazione e realizzazione che la porta adesso a presentare al mondo intero la sua nuova S5 EV. Un SUV di segmento C, basato sulla piattaforma della MG4, che andrà a sostituire l’attuale ZS EV.

Nonostante le informazioni relative alle motorizzazioni disponibili per il mercato europeo saranno diffuse dal costruttore nei prossimi giorni, siamo a conoscenza dei dettagli dei powertrain attualmente offerti sul mercato cinese. Sappiamo, dunque, che la nuova MG S5 EV dispone di un’unità elettrica da 170 CV e 250 Nm di coppia, una velocità massima di 170 km/h e un 0-100 km/h in 8 secondi. Il mercato cinese offre inoltre diverse opzioni di batteria con capacità fino a 62,2 kWh e un’autonomia fino a 525 km (ciclo CLTC). Non si esclude, però, che l’azienda possa decidere di proporlo in Europa con gli stessi powertrain dell’hatchback.

Interni del tutto minimal con la presenza di una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un display da 15,6 pollici dedicato al sistema infotainment. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore per scoprire i dettagli che non sono ancora stati diffusi.