Se vuoi cambiare iPhone dovresti attendere il 2026

Se sei in attesa dell’arrivo degli iPhone 17 per abbandonare il tuo vecchio smartphone forse dovresti attendere il 2026. Secondo le ultime notizie, l’iPhone 18 potrebbe essere un’alternativa decisamente più valida per optare per uno smartphone nuovo e dalle migliori prestazioni.

A meno che tu voglia ottenere uno smartphone super-sottile e decidere di acquistare l’inedito iPhone 17 Air, potresti essere costretto a rivalutare la prossima generazione di melafonini e attendere il prossimo anno per poter ottenere un dispositivo potente e in grado di garantire un’autonomia decisamente migliore.

Perché dovresti aspettare l’arrivo di iPhone 18 prima di dire addio al tuo smartphone

Le anticipazioni riguardo i prossimi melafonini sono per ora incentrate sul modello Air, che potrebbe essere l’unico ad accogliere novità davvero rilevanti, le quali riguarderanno probabilmente soltanto l’aspetto estetico e quindi lo spessore più che ridotto e la presenza di un comparto fotografico rivisitato, che ricorda tanto i più recenti Google Pixel. Nei prossimi mesi maggiori dettagli sulle varie unità che andranno a costituire la prossima generazione di iPhone potrebbero comunque ribaltare la situazione ma attualmente le fonti affermano che soltanto con l’arrivo degli iPhone 18 porterà all’introduzione di chip davvero più efficienti e potenti in termini di consumi energetici e il passaggio dagli 8 GB di RAM a ben 12 GB di RAM.

Dunque, se sei in possesso di un iPhone non troppo datato potrebbe avere più senso attendere un anno in più prima di acquistare un nuovo melafonino. L’ipotesi resta comunque aperta e soggetta a ripensamenti poiché l’attesa è ancora molta e Apple potrebbe sorprendere tutti introducendo novità inaspettate che saranno rivelate soltanto con l’arrivo ufficiale dei nuovi dispositivi, i quali faranno la loro comparsa nell’autunno di quest’anno. Apple Intelligence e Siri giocheranno un ruolo fondamentale nel decretare il successo dei prossimi dispositivi e potrebbero essere elementi sufficienti al fine di convincerti a rinunciare all’attesa.