Ask Music, la funzione di YouTube Music arriva su iPhone e iPad

I dispositivi tech che utilizziamo giornalmente vengono costantemente arricchiti con nuove funzionalità al fine di rendere l’esperienza d’uso dell’utente sempre ottimale. In tale prospettiva, le aziende lavorano a nuove strategie con l’obiettivo di offrire un migliore servizio con nuove tecnologie AI. E’ il caso della funzione Ask Music di YouTube Music che, dopo aver fatto il suo debutto sui dispositivi Android, giunge anche sugli iPhone e gli iPad del colosso di Cupertino.

Non dimentichiamo che Ask Music è una funzione di YouTube che si basa sull’intelligenza artificiale e riesce ad offrire un’esperienza d’uso del tutto innovativa e immersiva grazie alla creazione di stazioni radio personalizzate. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Ask Music arriva su iPhone e iPad

Non più soltanto sui dispositivi Android, Ask Music di YouTube musica arriva finalmente anche sui dispositivi dell’azienda Apple. Una notizia che rendere sicuramente entusiasti tutti gli utenti che sono in possesso di un iPhone o di un iPad.

Il debutto, con la versione 8.10 dell’applicazione, si contraddistingue grazie all’uso dell’intelligenza artificiale che rende possibile la creazione di stazioni radio personalizzate. Nello specifico, tale feature riservata a utenti Premium o YouTube Music, possono avere accesso diretto ai suggerimenti che vengono offerto per creare stazioni radio personalizzate. Non manca, inoltre, la possibilità di inserire attività o stati d’animo, tramite un comando vocale, grazie all’opzione Ask any way you like.

Sono necessari solamente pochi secondi affinché YouTube Music generi la stazione radio personalizzata che l’utente può successivamente salvare nella propria libreria. Dunque, Ask Music va a migliorare ulteriormente l’esperienza di conoscenza di nuova musica attraverso il proprio dispositivo tech e in soli pochi secondi.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità che le aziende porteranno sul mercato al fine di personalizzare sempre di più le esperienze d’uso dei dispositivi.