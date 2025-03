Gemini: la sua ultima versione crea problemi?

La recente introduzione di Gemini 2.0 Flash da parte di Google ha destato grande interesse nel mondo dell’intelligenza artificiale. Tale nuovo strumento consente di generare e modificare immagini utilizzando semplici prompt testuali. Tra le sue potenzialità più apprezzate dagli utenti vi è la capacità di modificare foto preesistenti, ad esempio aggiungendo o rimuovendo persone, modificando paesaggi o trasformando scenari complessi. Il vero punto di discussione però riguarda un uso molto più controverso dell’AI. Numerosi utenti su piattaforme come X e Reddit hanno segnalato che il nuovo strumento è in grado di rimuovere con sorprendente facilità i watermark applicati dalle principali piattaforme di immagini stock. Come Shutterstock e Getty.

Gemini 2.0 Flash: le novità in arrivo

Non si tratta soltanto di cancellare visivamente il watermark. L’algoritmo riesce anche a ricostruire l’area precedentemente occupata dalla filigrana. Restituendo così immagini praticamente perfette, senza lasciare tracce della manomissione. La comunità online ha rapidamente fatto circolare esempi concreti di tale capacità. I post relativi a tale situazione si stanno accumulando, raccogliendo migliaia di impression sui social media.

L’uso illecito di immagini coperte da copyright è un tema spinoso che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione sia degli utenti sia dei media di settore. Eppure, molti osservatori fanno notare che, anche se Gemini 2.0 Flash possa rimuovere watermark senza troppi problemi, le sue potenzialità vanno ben oltre. L’AI è in grado, infatti, di generare da zero immagini che ricalcano perfettamente lo stile e l’atmosfera delle foto stock. Rendendo di fatto superfluo il ricorso a piattaforme come Shutterstock.

Nonostante ciò, l’uso di immagini protette da copyright senza licenza continua a rappresentare un illecito perseguibile legalmente. Google non ha ancora presentato dichiarazioni ufficiali su tale argomento. È però probabile che presto verranno introdotte delle limitazioni per evitare abusi di tale genere. La capacità di Gemini 2.0 Flash di rimuovere watermark e generare immagini indistinguibili dalle originali rappresenta un’innovazione potente. Ma anche potenzialmente pericolosa se non adeguatamente regolamentata.