Apple iPhone 17 Air: cover suggerisce lo stile delle fotocamere

Stanno emergendo nuovi dettagli sul tanto atteso iPhone 17 Air. Dopo la pubblicazione delle immagini delle “dummy unit“, il noto leaker Sonny Dickson ha diffuso un’immagine di una custodia. Quest’ultima sarebbe realizzata specificamente per l’iPhone 17 Air e confermerebbe alcune delle voci già circolate riguardo il suo design. Nel dettaglio, la cover in questione presenta una notevole apertura orizzontale destinata al comparto fotografico. Se tali informazioni dovessero rivelarsi accurate, Apple sarebbe pronta ad abbandonare la classica disposizione verticale delle fotocamere. Adottando una soluzione che occupa l’intera parte superiore della scocca. Opzione che potrebbe garantire un aspetto moderno e minimalista.

Apple: nuove possibili informazioni riguardo i nuovi iPhone 17 Air

Secondo le indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino aveva inizialmente considerato un display ancora più ampio da 6,9 pollici. Avrebbe però poi rinunciato a causa dei possibili problemi strutturali legati al ridotto spessore del dispositivo. Confermata invece la presenza della Dynamic Island, del tasto Azione personalizzabile e del nuovo sistema Camera Control. Quest’ultimo è stato pensato per ottimizzare ulteriormente l’esperienza fotografica.

Il nuovo smartphone si distinguerebbe anche per il suo spessore incredibilmente ridotto. Si tratta, infatti, di soli 5,5 mm. Elemento che lo rende il più sottile mai realizzato da Apple. Ad arricchire il nuovo iPhone 17 Air ci sarebbe un display ProMotion da 120Hz con diagonale da 6,6 pollici. Quest’ultimo è capace di offrire una fluidità straordinaria nell’utilizzo quotidiano e nelle operazioni più complesse. Per mantenere un equilibrio tra prezzo e prestazioni, però, Apple opterebbe per il chip A19 standard anziché per la variante Pro.

Se le voci si rivelassero vere, l’iPhone 17 Air rappresenterebbe un importante passo avanti nella strategia di Apple. Un eventuale successo commerciale potrebbe, infatti, convincere l’azienda a estendere suddetto nuovo design anche ad altri modelli della gamma. Gettando le basi per lo sviluppo del primo ed attesissimo iPhone pieghevole, previsto per il 2026. Non resta che attendere ulteriori sviluppi da parte di Apple sulle prossime innovazioni del mercato.