Apple: i dispositivi pieghevoli sono davvero in arrivo?

Apple sembra pronta a fare il grande passo nel settore dei pieghevoli. Secondo quanto riportato dall’analista Jeff Pu, l’azienda di Cupertino avrebbe già avviato la fase di New Product Introduction (NPI). Presso Foxconn. Tale passaggio rappresenta un’accelerazione importante nello sviluppo dei suoi primi dispositivi pieghevoli. Procedendo in tal modo, la prototipazione potrebbe avvenire per aprile di quest’anno. Mentre la produzione di massa sarebbe programmata per la seconda metà del 2026.

Apple alle prese con i suoi dispositivi pieghevoli

La strategia di Cupertino sembrerebbe orientata a differenziarsi. Ciò puntando non solo su un design innovativo, ma anche su soluzioni tecnologiche avanzate. In grado di risolvere le criticità legate alla durabilità dello schermo, alla cerniera e all’ottimizzazione del software. Le previsioni di Jeff Pu indicano che il 2025 potrebbe essere un anno di crescita limitata per le vendite di iPhone. Ciò a causa di un possibile ritardo nell’implementazione delle nuove funzionalità avanzate di Siri basate sull’intelligenza artificiale. Eppure, l’arrivo dei dispositivi pieghevoli potrebbe segnare un punto di svolta importante per Apple. Attirando l’attenzione del pubblico e degli investitori.

Due sarebbero i modelli su cui l’azienda di Cupertino starebbe lavorando. Si tratta di un iPhone e un iPad pieghevoli. L’iPhone potrebbe presentare un display interno fino a 8 pollici. L’iPad, invece, sarebbe dotato di uno schermo che potrebbe raggiungere i 19 pollici. Tale sviluppo conferma l’interesse di Apple per il settore dei foldable. Un mercato in cui i concorrenti attivi hanno già una solida presenza.

L’eventuale produzione di massa nella seconda metà del 2026 suggerisce che i pieghevoli potrebbero arrivare sul mercato tra la fine dello stesso anno e il 2027. Tale ingresso ufficiale di Apple nel mondo dei foldable rappresenterebbe una mossa strategica importante. Ciò sia per consolidare la propria leadership nel mercato tecnologico sia per rispondere alle nuove tendenze. Quest’ultime stanno rivoluzionando l’esperienza d’uso di smartphone e tablet.