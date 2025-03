1Mobile lancia una promozione speciale

Un’interessante opportunità arriva per chi sta valutando un cambio di operatore. 1Mobile, in questi giorni, propone infatti un’offerta promozionale valida fino al 31 marzo 2025. Il pacchetto si chiama Speed 5G 150 Limited Edition. Esso include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamare i numeri nazionali e 50 SMS. Il costo per il primo mese è di 5€, mentre dal secondo in poi la tariffa passa a 6.99€.

1Mobile: gestione dell’offerta e condizioni di utilizzo

L’attivazione è completamente gratuita per chi effettua la portabilità da un altro operatore. Mentre per le nuove SIM senza portabilità è previsto un costo di attivazione di 5€. La rete su cui si appoggia 1Mobile è quella di Vodafone. Quest’ ultimo garantisce così una connessione veloce e stabile, purché vengano rispettati i requisiti necessari per il 5G. In caso contrario, la navigazione sarà disponibile comunque ma in 4G. Tale promozione prevede il rinnovo automatico mensile, senza possibilità di accumulare i giga non utilizzati. In più, chi cambia gestore e poi decide di lasciare 1Mobile prima di 180 giorni dall’attivazione dovrà restituire i bonus di cui ha usufruito. Questi verranno trattenuti dal credito residuo.

Per attivare la promo Speed 5G 150 Limited Edition, è possibile acquistare la SIM online oppure recarsi in un negozio autorizzato 1Mobile. I clienti possono gestire la promozione, controllare il credito e verificare i propri consumi tramite l’app ufficiale o accedendo all’Area Personale sul sito dell’operatore.

Invece, per chi è già cliente 1Mobile e vuole passare a questa tariffa da un altro piano può farlo esclusivamente tramite l’app o il sito. Basta effettuare un pagamento di solito 5 euro più il canone mensile. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta rimarrà attiva ma inutilizzabile fino a quando non verrà effettuata una ricarica sufficiente. Se il credito dovesse risultare insufficiente per due mesi consecutivi, l’opzione verrà sospesa e sarà necessaria una riattivazione.

La navigazione è disponibile non solo in Italia, ma anche nei paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative vigenti. Se il traffico dati incluso viene esaurito prima della fine del mese, si potrà continuare a navigare con un costo di 0,50 centesimi ogni 100MB, con scatti anticipati di 100KB. Insomma, per chi desidera un’offerta conveniente con tanta connessione in 5G e costi contenuti, Speed 5G 150 Limited Edition rappresenta una soluzione vantaggiosa.