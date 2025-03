Xiaomi 16: schermo più grande e design più sottile in arrivo?

Xiaomi ha appena lanciato i suoi Xiaomi 15 e 15 Ultra in Italia, ma nel mondo della tecnologia non c’è tempo per rilassarsi: si guarda già avanti, e le prime voci sulla serie Xiaomi 16 iniziano a farsi sentire. Dopo le indiscrezioni sui modelli Pro e Ultra, ora tocca al modello base, che potrebbe cambiare direzione rispetto al suo predecessore.

Nuove voci su Xiaomi 16

Secondo il noto leaker cinese Smart Pikachu, Xiaomi 16 non sarà più compatto come il 15, ma avrà uno schermo più grande. Non si sa ancora di preciso quanto, ma l’ipotesi è che si piazzi tra i 6,5 e i 6,67 pollici. Insomma, una crescita che lo avvicinerebbe ai modelli Pro e Ultra, e che segue la stessa direzione di altri smartphone in arrivo come Redmi Turbo 4 Pro e Redmi K80 Ultra.

Non si tratta solo di uno schermo più ampio: Xiaomi sembra intenzionata ad assottigliare il profilo del suo prossimo flagship, seguendo una tendenza che sta conquistando il mercato. Samsung ha già mostrato il suo Galaxy S25 Edge, e Apple sta per rimpiazzare il modello Plus con iPhone 17 Air, più snello e leggero. Xiaomi 16 potrebbe allinearsi a questa filosofia, combinando un display più grande con un design più sottile e raffinato.

Ma cosa significa questo nella pratica? Un telefono più ampio offre più spazio interno, e questo potrebbe tradursi in una batteria più capiente senza dover aumentare lo spessore del dispositivo. Inoltre, il modulo fotografico potrebbe sfruttare lo spazio extra per ospitare un teleobiettivo, migliorando la qualità dello zoom senza dover sacrificare il design.

Ovviamente, per il momento parliamo solo di voci di corridoio, e nulla è ancora ufficiale. Tuttavia, considerando le ultime tendenze del mercato, un Xiaomi 16 più grande e più sottile sembra una scelta più che plausibile. Bisognerà aspettare ulteriori dettagli per capire se queste anticipazioni si concretizzeranno davvero, ma una cosa è certa: Xiaomi sta lavorando per rendere i suoi prossimi smartphone ancora più competitivi.